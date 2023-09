T-Mobile stopt per direct en wordt Odido – dit moet je weten

Providers T-Mobile en Tele2 hebben aangekondigd dat ze per direct samen verdergaan als Odido. Dit betekent de nieuwe provider voor jou.

T-mobile bestaat niet meer

Heb jij een abonnement bij T-mobile of Tele2 mobiel? Dan verandert er vanaf vandaag behoorlijk wat, want de providers gaan per direct samen verder onder de naam Odido. Het nieuwe bedrijf is van plan om het aanbieden van internet- en televisiediensten compleet anders aan te pakken. Bij deze nieuwe manier staat volgens Odido niet alleen de technologie centraal, maar is ook de klantenservice enorm belangrijk.

Volgens de directeur van het nieuwe bedrijf moet moderne technologie voor iedereen toegankelijk zijn. Daarom biedt Odido een persoonlijke klantenservice, zodat alle klanten de passende hulp kunnen krijgen op ieder moment. Dit moet hét verschil worden met andere providers, waar de klantenservice vaak tot ergernis leidt. Opvallend zijn ook de abonnementen, want de databundels zijn standaard onbeperkt bij Odido.

Nieuwe abonnementen bij Odido

Met de onbeperkte databundels probeert Odido een einde te maken aan alle zorgen om datalimieten. Daarom heb je bij ieder abonnement standaard onbeperkte data, tenzij je anders kiest. Zo hoef je niet onnodig meer te betalen, als je weet dat je maar weinig mobiele data verbruikt in de maand. Voor de standaard onbeperkte abonnementen betaal je maandelijks het volgende bedrag:

Abonnement Maandelijks bedrag Internetsnelheid Unlimited Start 27,50 euro per maand Tot 10Mbit/seconde Unlimited Basis 32,50 euro per maand Tot 300Mbit/seconde Unlimited Basis 37,50 euro per maand Tot 600Mbit/seconde Unlimited Premium 49,50 euro per maand Tot 1Gbit/seconde Samen Unlimited Zelfgekozen bedrag Tot 1Gbit/seconde

Bij de twee duurdere abonnementen krijg je ook toegang tot een streamingdienst naar keuze. De opties zijn op dit moment in ieder geval ViaPlay, Videoland, Deezer en Podimo. Volgens Odido komen daar later ook HBO Max en SkyShowtime bij. Bij Samen Unlimited, het abonnement dat je met andere kunt delen, krijg je geen extra streamingdienst erbij.

Ben je al klant? Dit betekent de nieuwe provider voor jou

Als je nu al een abonnement hebt bij T-Mobile of Tele2 mobiel zal je niet direct verschil merken. Tele2 maakte al gebruik van het netwerk van T-Mobile, daar verandert dus niks aan bij Odido. Volgens de provider heeft maar liefst 99 procent van de Nederlanders toegang tot het 5G-netwerk, dus het is niet de verwachting dat je iets merkt van de fusie.

Het is nog niet bekend wat er bij Odido gebeurt met de huidige abonnementen van T-Mobile en Tele2. Deze abonnementen zullen in ieder geval voorlopig nog door blijven lopen, maar mogelijk bij verlenging omgezet worden in een abonnement bij Odido. Goed om te weten: Ben, Simpel en Tele2 Thuis blijven wél bestaan. Als je een abonnement hebt bij deze aanbieders verandert er dus helemaal niks.

Nieuwe klantenservice van Odido bereikbaar voor vragen

Heb je nog vragen over de nieuwe provider? Dan kun je terecht bij de klantenservice, want dat is hét speerpunt van Odido. De telefonische klantenservice is bereikbaar van 8.00 uur tot 20.00 uur op weekdagen, in het weekend zijn deze tijden iets beperkter. Daarnaast kun je altijd vragen stellen aan de chatbot. Bekijk hier alles over Odido en hoe je de klantenservice kunt bereiken.

