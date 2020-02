T-Mobile introduceert 5G-ready Unlimited Plus-abonnement in Nederland

T-Mobile is gestart met de verkoop van zijn eerste 5G-abonnement. Met het Unlimited Plus-abonnement zorg je ervoor dat je alvast klaar bent voor het nieuwe mobiele netwerk, dat nog wel beschikbaar moet komen in Nederland.

T-Mobile 5G-ready Unlimited Plus-abonnement

Het nieuwe abonnement van T-Mobile heet Unlimited Plus en is vanaf vandaag verkrijgbaar in Nederland. Het abonnement is 5G-ready, wat betekent dat je direct 5G kunt gebruiken zodra het netwerk eenmaal in Nederland beschikbaar komt. Het is echter onduidelijk wanneer 5G hier wordt uitgerold.

Het Unlimited Plus-abonnement kost 37,50 euro per maand en laat je onbeperkt internetten op je smartphone. Ook aan bellen is geen limiet verbonden. In het abonnement zit ook ‘Extra Veilig Online’ verwerkt, een antivirussoftware die ervoor zorgt dat onveilig dataverkeer van websites en apps wordt geblokkeerd.

5G op 2020 iPhones

Om het nieuwe 5G-abonnement van T-Mobile straks te gebruiken, heb je logischerwijs wel een telefoon met 5G-ondersteuning nodig. Op dit moment zijn er nog geen iPhones die overweg kunnen met 5G, maar mogelijk komt hier later dit jaar verandering in.

Naar verluidt wil Apples zijn 2020 iPhones voorzien van een 5G-modem, waardoor ze geschikt zijn voor het nieuwe mobiele netwerk. De Galaxy S20, Galaxy S20 Plus en S20 Ultra van Samsung hebben bijvoorbeeld al wel 5G-ondersteuning ingebouwd.

Wel kan het bedrijf van Tim Cook ervoor kiezen om de 5G-functie in Nederland eerst uit te schakelen, omdat de 5G-dekking in Nederland aan het einde van dit jaar waarschijnlijk nog beperkt is. Volgens een bekende Apple-analist zou het bedrijf de 5G-ondersteuning mogelijk helemaal schrappen, om productiekosten te besparen.

De iPhone SE 2 (of iPhone 9) die mogelijk volgende maand wordt onthuld, beschikt waarschijnlijk niet over 5G-ondersteuning. Dit toestel wordt naar verluidt een stuk goedkoper dan de 2020 iPhones die in september verschijnen, waardoor het niet aannemelijk is dat Apple een 5G-modem in het toestel stopt.

