In navolging van VodafoneZiggo hebben nu T-Mobile en KPN hun 5G-netwerken geactiveerd. De dekking is nog niet landelijk en de snelheden zijn vergelijkbaar met 4G.

T-Mobile en KPN activeren 5G

Vorige week maakten de providers het nieuws al bekend, maar vandaag is het zover. Zowel KPN als T-Mobile hebben 5G, de opvolger van 4G, in bepaalde gebieden van Nederland geactiveerd. Vooralsnog is de snelheidswinst echter beperkt. Om toegang te krijgen tot de ‘instapversie’ van 5G moet je een daarvoor geschikte Android-smartphone hebben: iPhones kunnen niet met de opvolger van 4G overweg.

In vogelvlucht, KPN en T-Mobile rollen 5G uit:

T-Mobile klant? Je krijgt toegang tot 5G met T-Mobile Unlimited en Unlimited Plus

KPN introduceert 5G voor alle mobiele abonnementen

Dekking is bij beide providers nog niet landelijk

Échte 5G-ervaring komt pas in 2022

KPN en 5G

KPN rolt 5G in het “grootste deel” van de Randstad uit. Ook regio Eindhoven kan met de nieuwe telecomstandaard aan de slag. Volgens KPN woont de helft van de Nederlandse bevolking in dit 5G-gebied. Eind volgend jaar wil de provider landelijk dekkend zijn met haar netwerk. KPN maakt niet bekend op welke punten de eerste versie van 5G verschilt met 4G.

Wel maakt de telecomprovider bekend dat de nieuwe standaard uitrolt voor alle KPN-klanten met een mobiel abonnement. Je hoeft dus geen aparte bundel te activeren. Wel heb je een voor 5G geschikte telefoon nodig. Vooralsnog zijn alle iPhones op 4G aangewezen. Op onze zustersite Android Planet vind je een overzicht van alle 5G-telefoons die momenteel verkrijgbaar zijn.

T-Mobile en 5G

T-Mobile rolt 5G uit voor alle klanten met een Unlimited- en Unlimited Plus-abonnement. Heb je een T-Mobile Go-pakket? Dan kun je tegen een vergoeding toegang krijgen tot de opvolger van 4G. In tegenstelling tot KPN maakt T-Mobile niet bekend in welke delen van het land 5G al werkt. Wel belooft de provider dat de dekking eind 2020 landelijk dekkend is.

Ook schrijft T-Mobile dat 5G is geactiveerd op de 700MHz-band. De provider heeft afgelopen periode toegang gekocht tot deze frequentieband middels de multibandveiling, die de Nederlandse overheid ruim 1 miljard euro opleverde. De snelheid van 5G staat voorlopig gelijk aan die van 4G, aldus T-Mobile.

Grote snelheidssprong pas in 2022

Naar verwachting krijgt Nederland over twee jaar pas de échte 5G-ervaring. In 2022 wordt namelijk de 3,5GHz-frequentieband geveild. Dit is het belangrijkste onderdeel van 5G, omdat deze band de (voor consumenten) grootste snelheidswinst met zich meebrengt. Tot slot bestaat 5G ook uit een 26GHz-band, die in theorie het snelst is. Het is nog niet duidelijk wanneer deze band geveild wordt.

Al met al kun je in Nederland dus gebruikmaken van de nieuwe telecomstandaard, maar kun je eerder spreken van een ‘5G light’-netwerk, omdat de verschillen ten opzichte van 4G voorlopig beperkt zijn. In onderstaande video leggen we precies uit hoe 5G gaat werken, staan we stil bij de claim dat 5G schadelijk voor de gezondheid zou zijn en meer.

Steeds meer smartphonemakers bereiden zich voor op de nieuwe telecominnovatie. Of dit ook voor Apple geldt, is nog even de vraag. We horen al jaren geruchten over een iPhone met 5G-ondersteuning. Zo ook dit keer. Volgens meerdere insiders kan de iPhone 12 overweg met 5G. In onderstaand artikel zetten we al onze verwachtingen voor dé iPhone van 2020 op een rij.