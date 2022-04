Klaar met Apple? Er is nu een Switch to Android-app voor je iPhone

Heb je het helemaal gehad met je iPhone en is het tijd voor iets anders? Google bracht onlangs stilletjes een Switch to Android-app uit voor iOS, die je gemakkelijk naar the dark side brengt.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Switch to Android-app voorkomt (een beetje) hoofdpijn als je overstapt

Wij kunnen het ons niet voorstellen, maar wie weet ben je op een dag gewoon hélemaal klaar met je iPhone. Soms is het gewoon tijd voor iets nieuws! De kans is groot dat je dan voor een Android-smartphone kiest – want veel meer keuze heb je niet. Google en Apple maakten de overstap onlangs iéts makkelijker. Een tijdje terug verscheen er namelijk een Switch to Android-app in de App Store.

Met de Switch to Android-app zet je jouw contacten, agenda-afspraken, foto’s en video’s makkelijk over van een iPhone naar een Android-telefoon. Dit gaat snel en draadloos, dus je hebt geen vervelende kabels en verloopstukjes nodig. Ook biedt de app handige tips die de overstap van iOS naar Android iets eenvoudiger maken. De twee besturingssystemen verschillen namelijk behoorlijk van elkaar, dus alle hulp is zeker welkom.

Toch zijn er een heleboel zaken die op je iPhone achterblijven. Denk hierbij aan alle gegevens binnen apps. Je notities – waar je al je makkelijk te kraken wachtwoorden bewaart, we hebben je wel door – maar ook je behaalde levels in games en Health-data. Erg vervelend; zeker als je al jaren een iPhone gebruikt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Doei Apple Watch, AirDrop, Apple Pay en meer

Het grootste nadeel van een overstap naar Android, is het gemis van allerlei handige features en gadgets. Zo kun je jouw Apple Watch niet aan een Android-smartphone koppelen. Wil je evengoed een smartwatch blijven dragen? Dan zul je ook hier moeten overstappen. Je kunt je AirPods nog wel gebruiken, maar deze verbinden niet langer automatisch. Ook werken de aanraakgevoelige knoppen van je AirPods niet meer en laat Siri je voortaan in de steek.

Dan zijn er nog handige features als AirDrop, waarmee je gemakkelijk en draadloos foto’s, bestanden en meer van het ene Apple-apparaat naar het andere Apple-device stuurt. Gebruik je regelmatig Apple Pay? Ook dat zul je voortaan moeten missen. De kans is groot dat veel van je favoriete apps niet in de Play Store beschikbaar zijn en op je Snapchat-foto’s kun je voortaan de pixels tellen. Maar hey, daar krijg je dan wel gave Android-telefoon voor terug.

Je kunt de Switch to Android-app enkel downloaden met een directe link. Zoek je in de App Store naar ‘Switch to Android’? Dan vind je dus niets. Nu zijn wij gelukkig de kwaadsten niet: je vindt de link hieronder.

Switch to Android Google LLC Gratis via App Store via App Store

Altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief, download de gratis iPhoned-app en houd de site in de gaten.

Meer over Apple: