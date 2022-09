SwiftKey verdwijnt uit de App Store: zo blijf je de app wél gebruiken

Het slimme toetsenbord SwiftKey verdwijnt binnenkort uit de App Store. Wil je de app nog wel blijven gebruiken? Dat is mogelijk, maar dan moet je wel snel zijn!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

SwiftKey verdwijnt uit de App Store

SwiftKey is het voorspellende toetsenbord van Microsoft, dat vooral populair is op Android-toestellen. Maar ook op de iPhone is de app behoorlijk vaak geïnstalleerd. Dit is dan vooral bij gebruikers die zijn overgestapt van Android naar iOS.

Jammer genoeg zijn er al een hele tijd geen updates meer verschenen voor de iOS-versie. Inmiddels is er meer duidelijkheid waarom: de app verdwijnt op 5 oktober uit de App Store.

SwiftKey verscheen in 2014 en werd in 2016 overgenomen door Microsoft. Sinds 2017 zijn er eigenlijk geen nieuwe functies meer bij gekomen. SwiftKey was populair vanwege de veeg-functionaliteit en het voorspellen van de woorden die je wilt typen. Dat laatste werkt steeds beter naarmate je de app langer gebruikt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Swiftkey blijven gebruiken: alleen voor snelle downloaders

Wanneer je SwiftKey nog wilt blijven gebruiken, kan dat. Je moet dan wel snel zijn. De app kun je tot oktober nog installeren. Het toetsenbord blijft dan ook na die tijd werken. Opnieuw installeren (via je aankopen in de App Store) is dan niet meer mogelijk, aldus Microsoft.

Microsoft SwiftKey Keyboard SwiftKey 9 (3.932 reviews) Gratis via App Store via App Store

SwiftKey delisted: geen officiële reden

Het bericht dat SwiftKey verdwijnt uit de App Store is afkomstig van ZDNet. De website informeerde bij Microsoft naar het lange uitblijven van updates. Chris Wolfe, directeur Productbeheer bij SwiftKey zei toen het volgende:

‘Vanaf 5 oktober eindigt de ondersteuning voor SwiftKey iOS en wordt het uit de Apple App Store verwijderd. Microsoft zal SwiftKey Android blijven ondersteunen, evenals de onderliggende technologie van het Windows touch-toetsenbord. Voor klanten die SwiftKey op iOS hebben geïnstalleerd, zal het blijven werken totdat ze het handmatig verwijderen of overstappen naar een nieuw toestel.’

Een officiële reden voor het verdwijnen van SwiftKey uit de App Store wordt niet gegeven. ZDNet denkt dat het heeft te maken dat Apple niet langer toegang wil verlenen tot bepaalde interfaces. Als dat het geval is, is het vrij lastig om een product te maken dat integratie nodig heeft om te werken. Wellicht speelt het ook mee dat Apple meer gebruikers richting QuickPath wilt sturen.

Wil je altijd op de hoogte blijven van het laatste Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!