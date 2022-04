Studio Display heeft update-problemen met macOS 12.3.1

Studio Display, het nieuwe beeldscherm van Apple, heeft problemen met de update van macOS 12.3.1. iPhoned vertelt je wat er aan de hand is.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Update 11 april 2022

De problemen rondom deze update zijn inmiddels verholpen. Het probleem lag (zoals vernoemd in dit artikel) inderdaad bij de servers van Apple, die de Studio Displays niet goed herkenden. Dus download snel die update!

In maart bracht Apple een nieuw beeldscherm op de markt: de Studio Display. De eerste maand ging echter niet van een leien dakje. De interne webcam van het scherm werkt niet naar behoren. En nu hebben bezitters van een Studio Display ook problemen met de update naar macOS 12.3.1.

Tenminste vijftig gebruikers van het nieuwste beeldscherm van Apple hebben deze problemen inmiddels aangeven op het forum van Apple Support. Ze krijgen allemaal de melding dat de ‘update niet voltooid kan worden’ en dat ze het ‘over een uur nog een keer moeten proberen’. Werkt dit nog steeds niet, dan moeten ze contact opnemen met een geautoriseerde Apple-dealer.

Oorzaak problemen Studio Display onduidelijk

Het is niet duidelijk of waar de problemen rondom de software-update vandaan komen. Het kan zijn dat er iets mis gaat in de serverruimte bij Apple. Het defect zou ook in de firmware kunnen zitten van de Studio Display zelf.

Dé oplossing van alle technologieproblemen, het uit- en aanzetten van de Studio Display, schijnt overigens ook niet te werken. Sommige gebruikers brachten hun Studio Display daarom al naar de officiële reparatiewinkels.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Studio Display: fix voor camera (en hopelijk meer)

Binnenkort komt Apple met een nieuwe software-update voor de camera van de Studio Display. Hopelijk lost Apple hiermee ook de problemen met de update van macOS voor de bezitters van het Apple-beeldscherm op.

Één bezitter van een Studio Display had inmiddels een tijdelijke oplossing gevonden. Hij sloot een monitor van een ander merk aan op zijn Mac en installeerde vervolgens daarmee de update van macOS.

Heb jij ook problemen met je Apple Display? Of willen andere Apple-producten niet meewerken? Stel je vraag in de zoekbalk van iPhoned.nl. Als het antwoord daar niet tussen staat heeft Apple ook een eigen helpdesk waar je terecht kunt. Wij hebben voor je uitgezocht wanneer je contact moet opnemen met Apple Support.