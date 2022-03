Apple Studio Display: hier koop je Apple’s nieuwste monitor

Apple’s Studio Display is een beest van een monitor. Vanaf 14 uur vandaag kun je het kopen. Dit moet je erover weten en hier vind je de beste prijzen.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Studio Display kopen

Om 14.00 uur Nederlandse tijd gaat de pre-order het Studio Display van start, waardoor het mogelijk is om de nieuwe monitor te reserveren. Ben je van plan om die in huis te halen? Dan is het slim om snel een pre-order te plaatsen. De wachttijden lopen over het algemeen rap op wanneer Apple een nieuw product uitbrengt. Hoewel dit met de met een product uit deze categorie iets minder zal zijn, wil je er natuurlijk toch snel bij zijn.

Als je hebt bepaald of je de monitor alleen met een kantelbare standaard of met een ook in hoogte verstelbare standaard wilt, moet je ook nog bepalen of je hem met de geavanceerde nanotextuur wilt. Hieronder zetten we alle deals bij Nederlandse webshops op een rijtje. Volgende week vrijdag (18 maart) worden de eerste exemplaren bezorgd.

Pre-order bij Coolblue

Pre-order bij MediaMarkt

Pre-order bij Amac

Pre-order bij Yourmacstore

Apple Studio Display in een notendop

Tijdens het Peek performance heeft Apple een nieuwe monitor aangekondig: het Studio Display. Afgelopen jaren had Apple alleen het 32-inch Pro Display XDR in zijn portfolio, een waanzinnig geavanceerd mini-led-scherm met een prijskaartje van maar liefst 5499 euro. Met het Studio Display is er kleinere en goedkopere broertje.

Hij heeft een schermdiagonaal van 27-inch, een 5K-resolutie en een hoge 600 nits helderheid – maar géén mini-led. Opvallend: aan binnenkant heeft het display een A13 Bionic-processor voor het aansturen van de webcam, zes ingebouwde speakers en TrueTone. Qua aansluitingen heb je aan de achterkant een poort voor de voeding, en vier usb-c-poorten (waarvan één Thunderbolt 4) waar je de Mac Studio of MacBook op aan kunt sluiten.