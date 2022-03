Waarom heeft Apple’s Studio Display 64GB aan opslaggeheugen?

Het nieuwe vlaggenschip-beeldscherm van Apple, Studio Display, heeft 64GB aan opslag, maar heeft maar 2GB nodig. Waarom? In dit artikel leggen wij het uit.

Studio Display heeft 64GB aan interne opslag

Het lijkt misschien wat gek, een beeldscherm met geheugenopslag, maar toch is het werkelijkheid. Apple’s nieuwste Studio Display komt met maar liefst 64GB aan interne opslag. Normaliter zijn beeldschermen redelijk passieve monitors, maar deze Studio Display niet! Hij draait zelfs op het nieuwe iOS 15.4, de softwareversie van de nieuwste iPhone’s.

Je kan iOS natuurlijk niet zonder opslag laten werken. Er zitten dus opslagchips in het Studio Display. Het is echter wel heel opvallend als je weet dat iOS maar 2GB nodig heeft om te werken. Waar is de resterende 62GB dan voor? Wij hebben een theorie.

62GB opslag teveel, waarom? Wij speculeren.

De overkill aan opslag komt hoogstwaarschijnlijk door resterende voorraden bij Apple. En dat terwijl er een wereldwijd chiptekort is. Het nieuwe beeldscherm heeft een A13 Bionic-chip, die we onder andere in de iPhone SE 2020 terugvinden. Deze telefoon heeft ook 64GB aan opslag. Apple brengt nu nieuwe telefoons met meer interne geheugen op de markt.

Aangezien dit toestel nu niet meer gemaakt wordt, omdat Apple een nieuwe budgettelefoon, de iPhone SE 2022, op de markt heeft gezet, zijn er wellicht wat onderdelen over. Deze kunnen dan mooi gebruikt worden voor het Studio Display. We gaat het nog zien of Apple dus ook echt de volle 64 GB gaat benutten, is nog maar de vraag.

Waarom draait Studio Display op iOS 15.4?

Het klinkt misschien een beetje raar, een Studio Display met opslag, maar het heeft wel degelijk nut. Normaliter stuurt je computer je webcam en alle software aan. Het Studio Display is zo gebouwd dat als je bijvoorbeeld met een verouderde MacBook werkt, je alsnog van de nieuwste functionaliteiten kan genieten. Dit zijn dingen zoals middelpunt, waarmee je bij FaceTime automatisch centraal in beeld gebracht wordt en Spatial Audio. Ook werkt ‘Hey Siri’ met dit beeldscherm op iedere verbonden Mac.

Het Apple Studio Display is te koop vanaf 1779 euro. Voor deze prijs krijg je de standaarduitvoering met normaal glas en een kantelbaar standaard. Wil je anti-reflectief glas dan betaal je 250 euro meer. Voor een meerprijs van 460 euro krijg je ook een standaard dat in de hoogte verstelbaar is.