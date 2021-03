Studie bewijst dat Apple Watch gezondheid gebruiker kan monitoren

Apple beweert het al jaren, maar nu is het ook wetenschappelijk bewezen. De Apple Watch is in staat om de gezondheid van gebruikers vrij nauwkeurig te monitoren.

Apple Watch in staat om gezondheid drager te bepalen

Je kunt de Apple Watch natuurlijk gewoon gebruiken om berichtjes te checken, maar het slimme horloge heeft nog veel meer mogelijkheden. MyHealthyApple publiceerde onderzoeksresultaten van Stanford University. Daaruit blijkt dat de Apple Watch in staat is om de gezondheid van dragers vrij nauwkeurig in de gaten te houden.

Stanford onderzocht 110 mensen met hart- en vaatziekten. Ze droegen een iPhone 7 en Apple Watch Series 3 bij zich. Met behulp van een speciale VascTrac-app moesten patiënten een wandeltest van 6 minuten doen. Het horloge legde de afstand en hun bewegingen vast. Het resultaat werd omgezet in een score die de gezondheid van het hart en de spieren bepaalt.

Onderzoekers vergeleken deze uitslag vervolgens met de score van een gespecialiseerde test in hun kliniek. Daaruit bleek dat de Apple Watch 90 procent van de tijd correct vaststelt dat de gezondheid van een patiënt “broos” is. In 85 procent van de gevallen wist het horloge ook te vertellen wat er mis was. Als mensen de test zelf thuis doen, dalen deze percentages naar respectievelijk 83 en 60 procent.

Een kleine disclaimer is op zijn plaats: Apple financierde dit onderzoek van Standford University. Toch durfden wetenschappers de conclusie aan dat het horloge een belangrijk hulpmiddel is om hartpatiënten te monitoren.

Welke functies krijgt de Apple Watch nog meer?

Veel mensen gebruiken de Apple Watch nu al om hun gezondheid te peilen. Dat wordt in de toekomst alleen maar makkelijker. Vermoedelijk krijgt het slimme horloge er namelijk nieuwe sensoren bij. Zo zou de Apple Watch Series 7 in staat zijn om je bloedsuikergehalte te meten. Dat is erg handig voor diabetici, die dan geen bloed meer hoeven te prikken.

