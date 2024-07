Studentenkorting Apple: zo scoor je een cadeaukaart ter waarde van 140 euro

Heb je een Mac of iPad nodig voor je studie? Bij Apple krijg je nu een flinke studentenkorting! Wij laten zien hoe.

Zo scoor je flinke studentenkorting bij Apple

Wanneer je aan een studie begint ontkom je er bijna niet aan om een laptop te nemen. En dan is de MacBook Air of de MacBook Pro natuurijk de beste koop die je maar kunt vinden. Zeker nu, want tot 21 oktober 2024 krijg je flinke studentenkorting wanneer je een Apple-product koopt. Dan mag een MacBook Air, een MacBook Pro, een iPad of zelfs een iMac of Mac mini zijn.

Product Soort Waarde cadeaukaart Mac iMac

MacBook Air

MacBook Pro € 140 Mac Mac mini € 90 iPad iPad Pro 11” / 13” met M4 chip

iPad Air 11” / 13” met M2 chip € 90

Bij elk van deze producten krijg je als studentenkorting nu een cadeaukaart van Apple ter waarde van maximaal 140 euro. De waarde ervan kan variëren en dat ligt aan het product dat je bij Apple koopt.

Om de studentenkorting te krijgen moet je natuurlijk wel aan het studeren zijn en ingeschreven staan bij een opleiding in Nederland. Maar ook medewerkers van een onderwijsstelling kunnen deze regeling gebruiken. Volgens Apple komen de volgende personen in aanmerking.

Medewerkers (van een onderwijsinstelling in Nederland);

Studenten in het vervolgonderwijs (MBO, HBO of WO);

Ouders van studenten in het vervolgonderwijs (MBO, HBO of WO).

Je moet je nieuwe Mac of iPad ook via de speciale website voor studentenkorting bij Apple kopen. Daar kies je vervolgens het Apple-product dat je wilt kopen en doorloop je het aankoopproces.

Je moet je nieuwe Mac of iPad ook via de speciale website voor studentenkorting bij Apple kopen. Daar kies je vervolgens het Apple-product dat je wilt kopen en doorloop je het aankoopproces.