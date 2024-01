Helaas: deze grote streamingdienst komt niet naar de Vision Pro

De Vision Pro verschijnt binnenkort, maar een streamingdienst heeft nu al aangekondigd geen app uit te brengen voor de headset. Wij vertellen je meer!

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Apple Vision Pro komt snel

Apple komt binnenkort met een compleet nieuw product, want de Vision Pro verschijnt op 2 februari in de Amerikaanse winkels. De ruimtelijke computer draait op de snelle M2-chip en is voorzien van twee 4K micro-led-schermen. Die displays zijn van enorm hoge kwaliteit, waardoor de Vision Pro perfect is voor het kijken van films en series van verschillende streamingdiensten.

Lees ook: 4 functies waarom jij de Vision Pro wilt hebben

De Vision Pro beschikt daarnaast over een toffe functie, waarbij je zelf kunt bepalen hoe groot het scherm is waar je naar kijkt. Zo kun je de film of serie in je digitale woonkamer wel honderd keer zo groot maken, met de headset creëer je op die manier je eigen thuisbioscoop. Apple is daarbij wel afhankelijk van het aanbod, maar één grote streamingdienst heeft al aangegeven de Vision Pro niet te ondersteunen.

Netflix komt niet naar de Vision Pro

Netflix heeft namelijk bekendgemaakt dat er geen speciale app komt voor de headset. Het wordt volgens de streamingdienst ook niet mogelijk om de iPad-app te installeren op de Vision Pro. Als je straks films of series via Netflix wilt kijken ben je dus aangewezen op de webversie. Ook dan kun je het venster zo groot maken als je zelf wilt, maar de kwaliteit wordt dan mogelijk wat slechter.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Het is onduidelijk waarom Netflix deze keuze heeft gemaakt. De streamingdienst heeft mogelijk gekeken naar Apple’s eigen verwachtingen over de Vision Pro. Het bedrijf verwacht dat er in 2024 ongeveer 500.000 modellen van de Vision Pro worden verkocht. Door de hoge aankoopprijs van 3499 dollar is het dus geen bril voor het grote publiek. Voor Netflix is deze doelgroep daarom mogelijk (nog) niet interessant.

Deze streamingdiensten zijn er wel

Het is in ieder geval een opvallende keuze die Netflix heeft gemaakt, zeker omdat veel andere streamingdiensten juist wel ondersteuning bieden voor de Vision Pro. Zo hebben HBO Max, Amazon Prime Video en Disney Plus al bevestigd een app te maken voor visionOS. Bij recente testrondes hebben journalisten zelfs al even naar Disney Plus kunnen kijken met de Vision Pro.

Lees ook: Eerste reviews over de Vision Pro verschenen – dit zeggen ze

Daarnaast brengt Apple zelf natuurlijk een speciale Apple TV-app uit voor visionOS. Hierin staan naar verluidt al meer dan 150 3D-films bij de lancering van de Vision Pro. Het aanbod van films en series is dus vermoedelijk al groot bij de release van de headset, maar we moeten het vooralsnog zonder Netflix doen. Al is het goed mogelijk dat de streamingdienst na een aantal jaar toch naar de Vision Pro komt.

Wil je op de hoogte blijven van alle ontwikkelingen rondom de Apple Vision Pro? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten. Dan mis je nooit meer een Apple-nieuwtje!