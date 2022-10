Streamen op oude Apple TV werkt niet meer: dit is er aan de hand

Sinds iOS 16 is het niet meer mogelijk om via AirPlay te streamen naar je oude Apple TV. Is je Apple TV nu waardeloos? Of is er iets anders aan de hand?

Streamen op oude Apple TV werkt niet meer sinds iOS 16

Heb je nog een oude Apple TV en gebruik je hem om te streamen? Dan ben je er misschien al achter gekomen dat sommige zaken niet meer werken. Zo is het bijvoorbeeld niet meer mogelijk om via AirPlay naar de Apple TV 2 of Apple TV 3 te streamen.

Dit probleem komt alleen voor wanneer je iOS 16 op je iPhone hebt staan. Wanneer je dan probeert om een film of serie van Disney Plus, HBO Max of andere streamingdienst vanaf je iPhone naar de Apple TV te sturen gaat het mis.

Opvallend is wel dat videosites als YouTube nog wel op deze manier werken. Het probleem lijkt zich daarom specifiek voor te doen bij beschermde content (DRM-content), zoals Disney Plus en HBO Max.

Ook werkt de functie ‘Synchrone weergave’ nog als vanouds. Hiermee kun je het scherm van je iPhone delen op je televisie. Maar als je dat via de oude Apple TV doet en dan een film op Disney Plus probeert te starten krijg je wederom een foutmelding.

Apple blijft nog stil

Apple heeft nog niet gezegd of dit een fout in de software is of dat het streamen via een oude Apple TV helemaal niet meer wordt ondersteund. Het probleem doet zich op dit moment alleen voor bij iPhones met iOS 16. Op de iPad (iPadOS 16 is er nog niet) en op een iPhone met iOS 15 werkt het streamen naar een oude Apple TV nog wel als vanouds.

