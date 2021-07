Storytel Reader verschijnt officieel in Nederland voor 129 euro

Via Storytel kun je niet alleen ebooks lezen, maar ook luisteren of dat juist afwisselen. De Storytel Reader is nu officieel in Nederland te koop voor 129 euro. Wat je er allemaal mee kunt en onze eerste indrukken, lees je natuurlijk op iPhoned.

Storytel Reader: officieel verkrijgbaar in Nederland

Na een eerdere Europese lancering in onder andere Zweden, Denemarken en Finland is de Storyteal Reader nu ook in Nederland gelanceerd. Met de e-reader kun je aan de slag met digitale boeken in verschillende vormen. Zo kun je natuurlijk aan de slag met ebooks en zo wegdromen bij het lezen ervan. Storytel staat echter ook bekend om het grote aanbod aan luisterboeken en die kun je ook beluisteren met deze ereader.

Er is namelijk een koptelefoonaansluiting aan boord, zodat je makkelijk wisselt tussen lezen en luisteren. Zo lees je in bed nog even een hoofdstuk en als je in de auto stapt hoor je precies hoe het verhaal verder gaat. Ook kun je een draadloze hoofdtelefoon of speaker koppelen en zo via bluetooth wegzwijmelen bij een heerlijk luisterboek.

Specificaties Storytel reader

Het scherm heeft een diagonaal van 6 inch en een resolutie van 1024 bij 758 pixels. Dat zorgt voor een prima pixeldichtheid van 212, waardoor alles er haarscherp uitziet. Er is een ingebouwde backlight aanwezig, waarmee je de kleurtemperatuur van het scherm wat in kunt stellen. Zo kun je in de avonduren bijvoorbeeld het blauwe licht wegfilteren, wat iets beter is voor de ogen en om daarna de slaap te vatten.

Er is 8GB intern geheugen aanwezig, waardoor je er duizenden boeken op kunt opslaan. De accu is 3000 mAh groot en gaat zo makkelijk enkele weken mee. Opladen gaat via de toekomstbestendige usb c-poort. Daarbij levert het bedrijf ook een oplader en kabel mee, zodat je die niet los hoeft aan te schaffen. Het apparaat beschikt tot slot over wifi, zodat boeken synchroniseren ook makkelijk en snel draadloos kan.

Eerste ervaringen Storytel Reader

Wat opvalt is de fleurige verpakking waarin de ereader verpakt is. De basisspecificaties vind je op de achterkant en het geheel lijkt op een groot kartonnen boek. Het apparaatje weegt 200 gram en meet 170 bij 117 bij 8,7 millimeter en is daardoor erg handzaam. Het geheel is opgetrokken uit wit plastic en vooral van de onderste rand valt op dat ‘ie iets breder is dan bijvoorbeeld van Kobo Clara HD, die ook een 6 inch scherm heeft.

Er zijn aan beide zijkanten fijne fysieke knoppen aanwezig om zo door een boek te bladeren, het volume te veranderen of door het menu te navigeren. Aan de voorzijde vind je ook een fysieke oranje knop, niet geheel toevallig het Storytel-logo. Dat logo vind je ook op de achterkant. De hoofdtelefoonaansluiting en usb c-poort zijn aan de onderkant geplaatst en aan de bovenzijde vind je tot slot de aan/uit-knop waarin een blauwe led verstopt is. Die zie je alleen als je het apparaat aan of juist uitzet.

Het geheel voelt robuust aan, wel is het glad plastic, dus het blijft opletten geblazen. Zoals gezegd levert de fabrikant een oplader en usb c-kabel mee en dat is fijn. Start je ‘m voor de eerste keer op dan krijg je enkele vragen voorgeschoteld voor de perfecte installatie. Denk daarbij aan het instellen van wifi en het updaten van het apparaat.

Daarna is het tijd om ebooks en / of luisterboeken over te hevelen en echt aan de slag te gaan met de Storytel Reader. Hoe dat werkt en al onze andere ervaringen met deze ereader lees je binnenkort op iPhoned, want dan publiceren we onze hele review!

Beschikbaarheid Storytel Reader

De Storytel Reader is per direct verkrijgbaar bij Coolblue en heeft een adviesprijs van 129 euro. Kopers krijgen daarbij direct twee maanden gratis toegang tot het hele assortiment van ebooks en luisterboeken. In de digitale bibliotheek van Storytel vind je zo’n 30.000 boeken, waar je onbeperkt boeken kunt downloaden voor een vast bedrag per maand. Storytel is actief in meer dan 20 landen en heeft 1,3 miljoen abonnees.