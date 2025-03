Grote storing bij Google Chromecasts: deze modellen werken niet meer

Werkt jouw Chromecast niet meer naar behoren? Dan ben je niet de enige, want er is een grote storing die veel Chromecasts heeft getroffen. Dit weten we al.

Storing bij Chromecasts

Probeer je een serie of film te streamen naar je Google Chromecast, maar lukt het niet om met het apparaat te verbinden? Dan is jouw Chromecast waarschijnlijk getroffen door een grote storing. Wereldwijd hebben gebruikers problemen met een ouder model van de Chromecast. Het gaat om de tweede generatie Chromecast, die in 2015 werd uitgebracht. Ook de Chromecast Audio uit 2015 werkt niet meer naar behoren.

Heb je één van deze Chromecasts? Bij het verbinden krijg je in dat geval een foutmelding, waardoor het niet meer mogelijk is om je serie, film of muziek te streamen naar het apparaat. De tweede generatie van de Chromecast en de Chromecast Audio kunnen door de storing niet meer geverifieerd worden. Het is inmiddels duidelijk waardoor de foutmelding wordt veroorzaakt, want deze modellen van de Chromecast hebben een verlopen certificaat.

Google Chromecast.

Google werkt aan oplossing

Een gebruiker op Reddit heeft het verlopen certificaat ontdekt en gedeeld in een bericht. De tweede generatie Chromecast en de Chromecast Audio beschikten beide over een certificaat dat voor tien jaar geldig was. Het is in 2025 tien jaar geleden dat de toestellen zijn uitgebracht, waardoor het certificaat automatisch verlopen is. Dit zorgt nu voor een storing bij de Chromecasts, waardoor streamen niet meer mogelijk is.

Google heeft op het Reddit-bericht gereageerd en aangegeven op de hoogte te zijn van het probleem. Het bedrijf bevestigt dat het om een storing gaat bij de tweede generatie van de Chromecast en bij de Chromecast Audio. Op dit moment werkt Google aan een oplossing, maar het is nog niet duidelijk wanneer het probleem precies verholpen is. Waarschijnlijk brengt het bedrijf binnenkort een update uit voor de Chromecasts om de storing op te lossen.

Chromecast Audio.

Chromecast niet resetten

In de reactie benadrukt Google dat het niet nodig is om je Chromecast te resetten. Heb jij één van de Chromecasts die getroffen is door de storing? Zet het apparaatje dan niet terug naar de fabrieksinstellingen. Google werkt aan een update, waarmee het certificaat voor de tweede generatie Chromecast en de Chromecast Audio wordt verlengd. Je hoeft daarvoor zelf dus niks te doen bij de Chromecast.

Het is bij oudere modellen van de Chromecast niet mogelijk om updates handmatig te installeren. Nieuwe softwareversies worden automatisch gedownload, zodra ze beschikbaar zijn. Nog even geduld dus, want Google werkt aan een oplossing voor de storing bij de oudere Chromecasts. Voor zover bekend zijn er geen andere modellen getroffen door de storing, de derde generatie van de Chromecast en de Chromecast met Google TV hebben dus geen problemen.