5 stijlvolle iPhone-hoesjes die je voor het studentenleven beschermen

Het wilde studentenleven vraagt om stevige, stijlvolle iPhone-hoesjes. Die twee dingen zijn vaak lastig te combineren. Je wil natuurlijk niet rondlopen met een koelkast in je broekzak.

Stevigheid en stijl: deze 5 iPhone-hoesjes bieden het

Als student wil je veilig op stap kunnen met je gloednieuwe iPhone 12 Pro Max op zak. Maar, die dure smartphone moet natuurlijk wel een beetje mooi blijven. Op de redactie van iPhoned snappen we dit maar al te goed. Barsten zijn ellendig en hoesjes eigenlijk ook – maar als je goed zoekt, vind je een aantal elegante doch stevige exemplaren.

De hoesjes op deze lijst zijn niet allemaal door ons getest. We stelden dit artikel samen op basis van afbeeldingen, specificaties en gebruikersreviews.

1. Otterbox Symmetry

Vraag menig iPhone-sloper om een stevig hoesje en de kans is groot dat het merk Otterbox voorbij komt. Otterbox staat bekend om de stevige, bijna onverwoestbare iPhone-hoesjes.

Stevige hoesjes zijn echter niet altijd alleen maar rozengeur en maneschijn. Hoe steviger een hoesje is, hoe lomper. De Otterbox Symmetry zoekt een balans tussen bescherming en stijl. Het hoesje heeft een strak ontwerp en is verkrijgbaar in veel verschillende kleuren.

De Otterbox Symmetry biedt ondanks het relatief slanke ontwerp evengoed valbescherming tot zo’n 2 meter hoogte. Je moet hem dus niet van de trap laten donderen, maar een avondje uit overleeft hij waarschijnlijk wel. Dat is een hele geruststelling.

2. Tech21 Evo

De Tech21 Evo is een populair hoesje dat je voor ieder iPhone-model kan aanschaffen. Ten opzichte van de Otterbox Symmetry is het hoesje iets duurder, maar daar krijg je wel meer bescherming voor terug. Zo beschermt deze Tech21 Evo je iPhone bij vallen van maximaal 3 meter, zo belooft de fabrikant.

Die goede valbescherming komt door de extra stevige randen van het hoesje. Deze bedekken je toestel aan de zijkanten, boven- en onderkant en vangen de klap op bij een val. Het hoesje is transparant, waardoor het chique ontwerp van je iPhone niet direct verloren gaat. Houd er wel rekening mee dat transparante hoesjes op verloop van tijd vaak geelbruin worden.

3. Spigen Tough Armor

Nog zo’n bekend hoesjesmerk is Spigen. Spigen maakt hoesjes in alle soorten in maten. Dik, dun, mooi, minder mooi. De Tough Armor is precies wat zijn naam doet vermoeden; een stevig, degelijk hoesje dat qua ontwerp vrij grof en industrieel oogt. Het hoesje is gemaakt van hard plastic en siliconen en verkrijgbaar in verschillende kleuren.

Een leuke toevoeging is het ingebouwde standaardje aan de achterzijde van het hoesje. Hiermee zet je je iPhone makkelijk neer tijdens het kijken van een film. Dit komt altijd van pas op weg naar school in het openbaar vervoer. Of als je geen zin hebt om op te letten tijdens een oersaai hoorcollege.

4. Pela Eco

Milieubewust zijn is helemaal Generatie Z. En dat is maar goed ook. We moeten klimaatverandering dringend tegengaan, zodat we de toekomstige aarde nog een beetje leuk kunnen houden. Gelukkig zijn er ook telefoonhoesjes die hieraan meewerken.

De Pela Eco is gemaakt van een materiaal dat bestaat uit composteerbaar bioplastic elastomeer en vlasstro. Hierdoor is het biologisch afbreekbaar. Het hoesje zal dus nooit onderdeel worden van de plastic soep. De iPhone-hoesjes van Pela variëren enorm in prijs, op basis van het ontwerp dat je kiest.

5. Casetify Impact Case

Wil je voor die echte influencer-look gaan? Kijk dan eens op de website van Casetify. Kylie Jenner heeft ook zo’n hoesje. Heel belangrijk, natuurlijk. Alle gekheid op een stokje; het is een hoesje waar je u tegen zegt.

De Impact Case van Casetify is het meest personaliseerbare hoesje in deze lijst. Er zijn honderden designs om uit te kiezen, maar je kan ook zelf je eigen hoesje ontwerpen.

Naast het uiterlijk beschermt het hoesje erg goed vanwege de dempende randen. Is de Impact Case niet beschermend genoeg? Ga dan voor de Ultra Impact Case. Het grootste nadeel van Casetify-hoesjes is de prijs. Deze is aan de hoge kant. Even een paar biertjes minder bestellen op het terras, dus.

