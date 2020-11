Heb je één van de nieuwe toestellen uit de iPhone 12-serie gekocht? Dan ben je vast op zoek naar een mooi en stevig hoesje. Wij hebben tien iPhone 12-hoesjes getest en vertellen je of ze de moeite waard zijn. Bovendien geven we ze weg aan onze lezers!

Onderstaande hoesjes zijn beschikbaar gesteld door Speck. Speck heeft geen invloed op de inhoud van onze test. Wil jij er een winnen? Lees dan snel verder!

Getest: 10 stevige iPhone 12-hoesjes

We hebben tien verschillende hoesjes voor de verschillende iPhone 12-toestellen getest. Alle tien vallen onder de categorie siliconen bumpercase, en zullen dus vooral bescherming bieden voor de glazen achterkant en zijkanten van de iPhone. Door de iets opstaande rand kun je de iPhone ook met het display naar beneden neerleggen, zonder dat het scherm de oppervlakte raakt.

De hoesjes hebben antimicrobiële bescherming, wat wil zeggen dat de cases extra hygiënisch zijn en beschermd zijn tegen het overdragen van infecties. Micro-organismen zoals bacteriën gaan namelijk dood zodra ze in contact komen met het materiaal. Vooral in de huidige pandemie komt dat goed van pas.

De geteste hoesjes beschermen tegen vallen van vier meter hoogte. Ze zijn onder te verdelen in hoesjes met extra grip en transparante hoesjes. Wil je zelf ook zo’n hoesje kopen? De cases zijn onder andere verkrijgbaar bij Phone House.

Cases met extra grip

De zogenaamde Presidio 2 Grip-hoesjes met Armor Cloud bieden extra bescherming aan je toestel doordat er kleine luchtbelletjes inzitten. Mocht je je iPhone onverhoopt laten vallen, dan vangen de luchtbellen als een airbag de klap op. Op die manier heb je minder kans op schade.

Daarnaast hebben deze hoesjes extra grip. De rubberen buitenkant heeft namelijk ribbels op de plekken waar je het toestel vasthoudt: op de zijkanten en op de achterkant. Daardoor glijdt je iPhone niet gemakkelijk uit je hand. Dat is vooral handig voor de iPhone 12 Pro Max, omdat het 6,7 inch-toestel soms lastig in één hand te houden is.

Bovendien voelt het materiaal zacht aan en heeft het zelfs op de hoeken nog extra bescherming. Hoewel het hoesje zeker veel stevigheid biedt, maakt het je toestel wel behoorlijk wat dikker. De hoesjes zijn er in verschillende kleuren en kosten 34,95 euro.

Transparante iPhone 12-cases

De Presidio Perfect-Clear cases, oftewel de transparante hoesjes, zijn van hard, licht buigbaar plastic en zijn daardoor stevige iPhone 12-hoesjes. Ze zitten zó strak om het toestel dat het moeilijk is om de case weer van je iPhone af te halen. De transparante hoesjes hebben ook een extra beschermlaag waardoor ze niet snel verkleuren of een bruine gloed krijgen, zoals wel vaak het geval is met goedkopere transparante hoesjes. De Perfect-Clear case kost 29,95 euro.

Door de dikke randen van het hoesje wordt je iPhone wel wat breder dan bijvoorbeeld de siliconen hoesjes van Apple. Bovendien gaat het gladde oppervlakte het niet tegen dat je iPhone makkelijk uit je hand glijdt.

Wel zorgen de transparante hoesjes ervoor dat je de kleur en het design van je iPhone 12 goed blijft zien. Ga je voor een hippe look, dan heb je naast een compleet transparant hoesje er ook een met glitter voor 34,95 euro.

Op zoek naar flip cases en andere soorten hoesjes

Natuurlijk zijn er behalve dit soort bumper cases nog heel veel andere stevige iPhone 12-hoesjes te vinden. Zo heb je zogenaamde (uitneembare) boekcases die ook nog de voorkant beschermen. Ook zijn er flipcases, waarbij je de flap naar achter vouwt. In onze overzicht zetten we tien verschillende soorten iPhone 12-hoesjes voor je op een rij.

Win één van de geteste stevige iPhone 12-hoesjes

Nu we de Speck-hoesjes getest hebben, mogen we ze aan onze iPhoned-lezers weggeven. Wil jij er één winnen? Volg ons dan op Instagram om te zien hoe je kans maakt!