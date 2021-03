Weet jij al op welke partij je gaat stemmen? Nog niet? Geen probleem! Er zijn namelijk genoeg stemwijzer apps om jouw politieke kleur te vinden. In dit artikel zetten we de populairste en enkele toffe alternatieven op een rijtje.

Stemwijzer apps voor iPhone en iPad

Om maar direct met de deur in huis te vallen: technisch gezien zijn er helemaal geen stemwijzer apps voor je iPhone. Onderstaande stemwijzers hebben geen apps, maar websites. Wel hebben al deze stemhulpjes een website die voor mobiele apparaten is geoptimaliseerd.

1. StemWijzer

StemWijzer is zo bekend dat het een categorie op zichzelf is geworden, net zoals wanneer mensen “iPhone” zeggen maar eigenlijk “smartphone” bedoelen. Technisch gezien is er dus maar één stemwijzer.

Deze bezoek je door simpelweg naar de officiële website te navigeren. Op dat moment krijg je de speciaal voor iPhones (en andere smartphones) geoptimaliseerde mobiele versie te zien. Dé stemwijzer legt je meerdere stellingen waarbij je moet aangeven in hoeverre je het ermee bent.

Na afloop krijg te zien met welke politieke partijen jouw mening overeenkomt. Tijdens het invullen van de kieswijzer kun je per partij zien wat hun standpunten zijn. Ook is het mogelijk om vragen over te slaan of een neutraal antwoord in te vullen.

2. Kieskompas

Een andere bekend ‘stemwijzer-app’ is Kieskompas. Deze wordt in samenwerking met krant Trouw gemaakt en geeft deelnemers niet alleen een stemadvies, maar laat ook zien hoe jouw meningen in het politieke landschap passen. Op die manier kom je erachter of je meer links, rechts, progressief of juist meer conservatief bent.

De opzet van het Kieskompas is overigens vergelijkbaar met dat van Stemwijzer. Aan de hand van stellingen moet je aangeven of je het er wel/niet mee eens bent, blanco stemmen of de vraag overslaan.

Extra leuk is dat je met het Kieskompas extra de diepte in kunt gaan. Er is bijvoorbeeld een speciaal Kieskompas voor de thema’s wonen, zorg en onderwijs. Wanneer een van deze thema’s jou erg aan het hart ligt kun je dankzij deze specifieke Kieskompassen extra de diepte in.

3. PartijenWijzer

Wil je niet zozeer kiezen voor een specifiek partijprogramma, dan is PartijenWijzer het bekijken waard. Deze stemhulp zorgt ervoor dat – hoe kan het ook anders – jij erachter komt met welke politieke partij jij je (niet) kan identificeren.

Dat doe je door antwoord te geven op prikkelende stellingen met behulp van drie stickers. Het antwoord waarin jij je het meest kunt vinden krijgt de eerste plaats, de runner-up een twee en de keuze waar jij niets mee hebt een drie.

Het idee achter deze ‘stemwijzer-app’ is dat je niet zozeer kiest voor de politieke discussiepunten die nu spelen, maar voor de beginselen van een politieke partij. Zo kom je erachter welke club jouw principes (het meest) aanhangen.

Overige stemwijzer apps

Er zijn ook nog legio kleinere stemwijzers. Deze ‘apps’ richten zich op een specifiek thema of doelgroep, of meten je politieke voorkeur via een andere methode dan peilingen.

1. Keezers Quest

Een goed voorbeeld van zo’n alternatieve stemwijzer is Keezers Quest. Deze stemwijzer-game is gemaakt door het team van Zondag met Lubach en helpt jou aan het vinden van de perfecte partij.

In het browserspel maak je een eigen poppetje die samen met een hondje op avontuur gaat in een 8-bit-retrowereld. Onderweg kom je allerlei personages tegen die je wat willen vragen of hulp nodig hebben. Voormalig 50 Plus-kopstuk Henk Krol wil bijvoorbeeld weten hoeveel sympathie je voor ouderen hebt.

Je kunt Keezers Quest het best op je Mac spelen, maar het werkt ook op je iPhone. Druk simpelweg op onderstaande link om de game in de Safari-browser te openen.

2. Technologie Kieswijzer

Heb je een sterke mening over online privacy? Maak jij je veel zorgen de macht van bedrijven als Facebook en Google en vindt je het dat in de Kamer ontbreekt aan kennis over deze onderwerpen? Dan moet je de Technologie Kieswijzer eens proberen.

Deze stemwijzer richt zich namelijk helemaal op deze thema’s. Aan de hand van stellingen over onder meer online veiligheid, kwetsbare ICT-systemen en de verspreiding van fake news kom je erachter welke partij het best bij jou past.

3. Jongeren Kieswijzer

De naam van dit stemhulpje spreekt voor zich. De Jongeren Kieswijzer probeert jongeren wegwijs te maken in het oerwoud van politieke partijen. Dat doet de website aan de hand van thema’s die heel belangrijk zijn voor jongeren.

Denk aan het Nederlands onderwijs dat steeds verder wegzakt op internationale ranglijsten, het groeiende tekort aan stages en de steeds moeilijker wordende huizenmarkt. De Jongeren Kieswijzer peilt aan de hand van jouw meningen over deze thema’s welke partij overeenkomt met jouw toekomstbeeld van Nederland.

4. StemmenTracker

Een stem zegt meer dan duizend woorden, zo luidt de gedachte achter de StemmenTracker. Deze website houdt bij hoe de politieke partijen uit de Tweede Kamer de afgelopen kabinetsperiode hebben gestemd.

Op die manier kom je erachter of de club zich wel aan hun beloftes heeft gehouden. Ook kun je met de StemmenTracker achterhalen welke partijen met elkaar meestemmen, of elkaar juist dwarsbomen. Dit is vooral handig voor mensen die van plan zijn tactisch te gaan stemmen.