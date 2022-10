Steeds meer Nederlandse jongeren hebben een iPhone

Uit onderzoek van Telecompaper blijkt dat het aantal Nederlandse jongeren dat een iPhone heeft gestaag blijft groeien. Er zijn nu meer jongeren met een iPhone dan met een smartphone van Samsung.

Nederlandse jongeren met een iPhone

Uit een enquête van het Consumer Insights Panel van onderzoeksbureau Telecompaper blijkt dat inmiddels zo’n 60 procent van de Nederlandse jongeren tussen de 16 en 24 jaar een iPhone heeft. Vier jaar geleden was dat nog maar 51 procent. Telecompaper meent dat dit mede komt doordat Apple heeft geprofiteerd van het wegvallen van Huawei.

De trend is overigens zichtbaar onder alle leeftijden. In 2018 had 30 procent van alle Nederlanders een iPhone, inmiddels is dat opgelopen tot 35 procent.

Marktaandeel van Samsung

Het aantal mensen met een smartphone van Samsung was vier jaar geleden 43 procent en is daar ook op blijven steken. Onder jongeren is het marktaandeel van Samsung inmiddels teruggelopen. Vier jaar geleden had nog 29 procent van alle Nederlandse jongeren een Samsung smartphone, inmiddels is dat aantal gedaald naar 23 procent. Andere merken, zoals Xiaomi, OPPO, OnePlus en Sony, hebben 21 procent van de markt in handen.

Onder de Nederlandse jongeren van 24 tot 35 jaar is de iPhone volgens Telecompaper het populairst. Boven de 35 jaar kiezen mensen nog steeds vaker voor een smartphone van Samsung.

Consumer Insights Panel

Voor het Consumer Insights Panel ondervraag Telecompaper maandelijks minimaal 5000 mensen tussen 16 en 80 jaar over hun bezit en gebruik van elektronica. De genoemde cijfers zijn gemiddelden van 2022 tot nu toe, in vergelijking met gemiddelden van 2018 tot nu toe.

