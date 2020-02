Volgens geruchten wordt het mogelijk om zelf de standaard-apps in iOS 14 te kiezen. En dat zou hoog tijd worden.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Standaard-apps in iOS 14 kiezen: het wordt hoog tijd

iOS is een gesloten besturingssysteem. Daar kiest Apple bewust voor om zoveel mogelijk controle te houden, wat zo zijn voordelen heeft. Het bedrijf van Tim Cook kan de kwaliteit en veiligheid van de gebruikerservaring zo het beste waarborgen.

Dat is een groot verschil met Android. Fabrikanten van Android-toestellen hebben niet enkel allemaal een eigen versie van het besturingssysteem, wat verwarrend kan zijn voor gebruikers, maar door de vrijheid om Android aan te passen is er ook veel ruimte voor gaten in de beveiliging. Het uitrollen van updates is tevens lastiger omdat elke fabrikant elke update eerst moet aanpassen en testen.

Concurrentie

Een ander reden waarom Apple zijn besturingssysteem zo gesloten houdt, is natuurlijk om geld te verdienen. Apple kan zo namelijk makkelijker de concurrentie buitensluiten. Onder andere door ervoor te zorgen dat gebruikers de Apple-apps gebruiken. Eén van de manieren om dat te doen, is het niet mogelijk maken om andere standaard-apps in te stellen.

Je kunt uiteraard alternatieven gebruiken voor de verschillende Apple-apps, maar vraag Siri om een mail op te stellen en Apples e-mail-app wordt geopend. Druk op een linkje en Safari wordt geopend. Vraag om muziek te spelen en Apple Music verschijnt in beeld.

Volgens betrouwbare geruchten, zou Apple overwegen om iOS 14 iets minder gesloten te maken. Specifiek moet het voor gebruikers mogelijk worden om te kiezen welke standaard-apps ze willen gebruiken. Dan kun je er bijvoorbeeld voor kiezen om automatisch Chrome te laten openen na het tikken op een linkje, of Spark bij het opstellen van een e-mail.

Prima, maar niet ideaal

Dat zou hoog tijd worden, want laten we eerlijk zijn: menig alternatief is beter dan wat Apple aanbiedt. De standaard-apps van Apple zijn doorgaans oké. Sommige apps – zoals Safari – zijn zelfs erg goed, maar de meesten zijn niet meer dan prima. Voor veel gebruikers is dat voldoende, maar anderen willen meer. Die willen de slimme afspeellijsten van Spotify, de opties van Pocket Casts, de kwaliteit van Google Maps enzovoort.

iOS is goed in een hoop dingen. Denk aan gebruiksvriendelijkheid, veiligheid en updates om maar enkele voorbeelden te noemen, maar de apps van Apple horen daar gewoonweg niet bij.

Het openstellen van de standaard-apps is een grote beslissing, omdat dan niet iedereen dezelfde ervaring heeft en Apple de kwaliteit van die ervaring niet kan waarborgen. Maar laten we eerlijk zijn: we gebruiken inmiddels bijna allemaal andere apps en weten heel goed welke goed zijn en welke niet. Dat we die nog niet als standaard kunnen instellen, wekt alleen maar onnodige irritaties op. Dat is niet heel gebruiksvriendelijk.

Lees ook: 10 alternatieven die beter zijn dan de standaard-apps van Apple

Meer over iOS 14

Het duurt nog even voordat je zelf met iOS 14 aan de slag kunt. Rond de zomer zullen waarschijnlijk de eerste bètaversies verschijnen en de release vindt waarschijnlijk in september plaats. Tot dan komen waarschijnlijk nog een hoop geruchten voorbij. Zoals dat de app-kiezer een rasterweergave krijgt en welke apparaten door iOS 14 worden ondersteund. Check ook ons overzicht met informatie over de iPhone 2020, die standaard op iOS 14 draait.

Volg het laatste nieuws over Apple