iPhone-gebruikers kunnen vanaf iOS 14 andere standaard-apps kiezen. Apple heeft nu laten weten waaraan mogelijke Mail- en Safari-vervangers moeten voldoen.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Standaard-apps in iOS 14 kiezen: Apples eisen

Apple laat de teugels vanaf iOS 14 los. Tenminste, een beetje. Vanaf dan kunnen iPhone-gebruikers namelijk een andere standaard-app kiezen om mails te versturen en websites te bezoeken. Apple blijft echter Apple en behoudt daarom de controle. In een nieuw document laat de iPhone-maker waaraan mogelijke standaard-apps voor iOS 14 moeten voldoen.

1. Bladwijzers en adresbalk

De eerste eis is logisch: browsers moeten over een adresbalk beschikken. Deze heb je immers nodig om de website in te vullen die je wil bezoeken. Ook moeten er bladwijzers in de browser aanwezig zijn. Deze snelkoppelingen zijn handig voor websites die je regelmatig bezoekt.

2. Veiligheid voorop

Ook stelt Apple veiligheidseisen aan concurrerende browsers. Ze moeten namelijk hun best doen om “misleidende content” te weren. Ook zijn standaard-browsers vanaf iOS 14 verplicht om hun gebruikers te waarschuwen bij eventuele beveiligingsproblemen. Hierbij kun je bijvoorbeeld denken aan een gehackte website.

3. Privacy

Apple zet de afgelopen jaren steeds meer in op privacy. Het bedrijf ziet producten als verdienmodel, niet persoonsgegevens. Die gedachtegang wordt doorgetrokken naar standaard-apps in iOS 14. Browsers die toegang willen tot HomeKit– en/of Gezondheid-gegevens worden aan de poort geweerd omdat ze die informatie niet nodig hebben, maar er mogelijk wel geld mee kunnen verdienen.

4. Extra controle

Tot slot maakt Apple duidelijk dat alle in aanmerking komende standaard-apps voor iOS 14 individueel bekeken worden. Kortom: niet alle e-mail- en browser-apps kunnen zomaar Apple Mail en/of Safari vervangen.

Vanaf dit najaar

Bovenstaande eisen gelden dus vanaf iOS 14. Apples grootse iPhone software-update verschijnt dit najaar. Momenteel kun je al aan de slag met de testversie, maar pas op. De iOS 14-bèta kan instabiel zijn en mogelijk problemen opleveren: het is immers een testversie. Bekijk het artikel hieronder voor een overzicht van de vernieuwingen in iOS 14.