Stalken met AirTag wordt lastiger na update: Apple heeft er genoeg van

Stalken met een AirTag wordt binnenkort moeilijker gemaakt, want Apple heeft een nieuwe update in de planning. Wat er precies gaat veranderen lees je hier.

Apple heeft een aantal slimme snufjes in de AirTag gestopt, om de kans op stalken zo klein mogelijk te maken. De tracker heeft bijvoorbeeld een ingebouwde speaker, die gaat piepen wanneer de gekoppelde iPhone al een tijd niet meer in de buurt geweest is.

Toch komt het nogal eens voor dat de AirTags worden gebruikt voor stalking-praktijken. Er zijn zelfs AirTags op eBay en Etsy gevonden waarvan de speakers uitgeschakeld zijn. In Amerika werden zelfs auto’s gejat met behulp van AirTags.

Apple gaat de komende update het stalken met een AirTag lastiger maken. Er gaan namelijk een aantal zaken veranderen. Wanneer je een AirTag voor de eerste keer instelt krijg je voortaan een uitgebreide melding. Hierin staat dat je de AirTag alleen moet gebruiken voor het opsporen van je eigen bezittingen en niet mag gebruiken om anderen te volgen of te stalken.

In de melding staat ook dat de AirTag aan je Apple ID is gelinkt en dat de politie deze informatie kan opvragen. Daarnaast komen er ook duidelijkere meldingen op je iPhone als er een AirTag met je ‘meereist’.

In de eerste versies van iOS 15.2 was er nog een functie waarmee je kon achterhalen of je een tracker bij je droeg (of dat er ergens een in de buurt lag). Deze functie was terug te vinden in de Zoek mijn-app. In de uiteindelijke release van iOS 15.2 is deze feature echter spoorloos verdwenen. Het is niet bekend of die specifieke functie er ooit weer in komt.

Het is nog even wachten tot de officiële update van AirTag uitkomt om het stalken tegen te gaan. Er zijn gelukkig andere manieren om te weten te komen of er een onbekende AirTag bij je in de buurt is.

Automatisch melding onbekende AirTag op iPhone

Wanneer je met een iPhone in de buurt komt van een onbekende tracker, krijg je automatisch een melding dat er een gevonden is. Je moet dan even goed checken of er niet ergens een AirTag verstopt zit. Gebruik de optie om de onbekende AirTag een geluid te laten afspelen en je hebt hem zo gevonden.

AirTag detecteren op Android

Heb je een Android-telefoon? Dan moet je Apples officiële Tracker Detect uit de Google Play Store gebruiken. Met deze app kun je niet alleen de AirTag opsporen, ook compatibele trackers van andere fabrikanten zijn hiermee te vinden.

