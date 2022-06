Functie in iPadOS 16 toont dat Stage Manager op iPad zonder M1 werkt

Stage Manager is volgens Apple alleen beschikbaar op iPads met een M1-chip. In de broncode van iPadOS 16 zit echter een optie waarmee Stage Manager ook op een iPad zonder M1 werkt. iPhoned vertelt je er meer over.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Stage Manager werkt ook op iPad zonder M1

In de broncode van iPadOS 16 zit een functie waarmee Stage Manager ook op oudere iPads gebruikt kan worden. In de code wordt verwezen naar een instelling genaamd ‘Chamois for Legacy Devices’. Chamois is de interne codenaam van de functie Stage Manager en met legacy devices worden de oudere iPads bedoeld. Dit betekent dat je geen iPad met M1 nodig hebt om Stage Manager in iPadOS 16 te gebruiken.

Dit komt overeen met een uitspraak van Apple’s Craig Federighi (hoofd software engineer). Die vertelde al dat Apple verschillende tests met iPads had uitgevoerd, voordat ze besloten dat de functie een M1 nodig had.

Dit betekent overigens niet dat Stage Manager ook soepel gaat werken op oudere iPads. Maar omdat de functie nog in deze versie van iPadOS 16 te vinden is, kan dit er misschien op duiden dat Apple nog bezig is om Stage Manager verder te testen op oudere modellen van de iPad.

Lees meer: iPadOS 16 Stage Manager alleen op iPad met M1 – Apple legt uit waarom

Stage Manager: dit kun je ermee

Met de nieuwe functie Stage Manager van iPadOS 16 kun je op de iPad meerdere vensters tegelijkertijd open hebben staan. De app op de ‘voorgrond’ verschijnt groot in beeld. De overige geopende apps en vensters staan verkleind aan de linkerkant van het scherm. Het is zelfs mogelijk om de grootte van de geopende ‘vensters’ aan te passen, zodat je meer van ja ‘bureaublad’ ziet, net zoals op een MacBook.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze dagelijkse/wekelijkse nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.