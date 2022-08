Opinie: Stage Manager op de iPad lost belofte niet in (iPadOS 16)

Het is een van de grote nieuwe functies van iPadOS 16: Stage Manager op je iPad. Toch zijn wij (en anderen) niet helemaal overtuigd. Lees in dit artikel waarom.

Apple zet in op multitasken met Stage Manager

Net als je iPhone met iOS 16 krijgt je iPad dit najaar een flinke update naar iPadOS 16. In deze nieuwe versie van het besturingssysteem zet Apple vol in op multitasken. Hiermee wordt je iPad nóg iets meer een computer. Dit komt met name door de nieuwe functie Stage Manager. Hiermee wordt het multitasken weer een stuk makkelijker.

We vinden echter verschillende dingen enorm jammer aan Stage Manager. Lees in dit artikel onze mening over Stage Manager op de iPad na meer dan een maand gebruik. Apple wil naar verluidt overigens nog wat meer tijd nemen voor de ontwikkeling van iPadOS, en Stage Manager is daar een reden voor. Wellicht komen er dus nog verbeteringen.

Hoe werkt Stage Manager voor je iPad?

Stage Manager maakt het mogelijk om meerdere apps tegelijkertijd te gebruiken. Hiermee is je iPad een stapje minder een ‘grote iPhone’ en komt de tablet van Apple dichter in de buurt van bijvoorbeeld een MacBook. Zeker als je deze gebruikt in combinatie met een Magic Keyboard.

Als je een app open hebt staan, zorgt de iPad er gelijk voor dat deze centraal in beeld wordt weergeven. De apps die je (tijdelijk) niet gebruikt zie je links op het scherm staan. Met een klik op een app aan de zijlijn open je deze. Zo kun je ze eenvoudig weer openen.

Je kan ook een groter app-venster te openen. De rest van de apps blijven dan op de achtergrond staan. Zo is het mogelijk om eenvoudig bestanden tussen de venster slepen. Daarnaast kan je groepen van apps maken die je altijd in combinatie met elkaar gebruikt. De functionaliteiten van Stage Manager op de iPad zijn echter wel een beetje wennen.

Waarom Stage Manager een beetje tegenvalt

Onze eerste (en grootste teleurstelling) is dat Stage Manager alleen beschikbaar is op de iPad Pro 2021 en iPad Air 2022. Deze twee nieuwe modellen hebben namelijk een M1-chip aan boord en ondersteunen een speciale optie genaamd ‘Memory Swap’. Andere iPads kunnen dit helaas niet. Jammer genoeg zijn deze beide iPads aan de prijzige kant. Dat maakt deze toffe functie voor het gros van de gebruikers onbereikbaar.

Daarnaast voelt de interface van Stage Manager wat onwennig aan. We snappen het; Apple wil graag van de iPad een eigen product maken. Het is geen MacBook en het is geen iPhone. Daarom moet de besturing ook eigenzinnig zijn.

Stage Manager zorgt er echter ook voor dat de interface vaak chaotisch en omslachtig aanvoelt. Apple staat vaak bekend vanwege een intuïtieve interface, maar Stage Manager op de iPad sluit daar niet naadloos bij aan. Apps openen bijvoorbeeld automatisch in een verkleinde weergave. Als je een pagina fullscreen wil openen, kost dat nét iets te veel moeite. Ook het groeperen van verschillende apps zit vaak eerder in de weg, dan dat het voor verlichting zorgt.

We zijn gelukkig niet de enige met deze zorgen

Gelukkig zijn wij niet de enige die dit is opgevallen. Onlangs verscheen er een video van gerenommeerde tech-journalist Marques Brownlee (MKBHD), die onze zorgen iets gedetailleerder verwoordde. Zo praat hij over het feit dat de nieuwe mogelijkheid om een iPad aan een tweede scherm te koppelen, helemaal top is.

Het valt vervolgens wel tegen dat je met Stage Manager op de iPad niet eenvoudig de tabbladen naar het tweede scherm kan bewegen. Nee, je moet via een aantal keer tikken op de iPad een menu openen om je app op je tweede beeldscherm te krijgen. Als je de iPad dichtdoet, gaat je tweede beeldscherm ook uit. Deze clamshell-functie vinden wij bij de MacBook enorm handig.

Daarnaast praat Brownlee ook over de integratie van iPhone-apps op de iPad. Als je de iPad echt een eigen product moet maken, moet je apps als Instagram ook verplichten om een speciale iPad app te maken. In Stage Manager op de iPad is deze app van Instagram gereduceerd tot een mini schermpje en werkt het niet naadloos met de andere apps aan de zijlijn. Vaak wordt deze ‘overschaduwt’ door de andere Stage Manage-apps.

Dit is er nog meer nieuw in iPadOS 16

Stage Manager niet alleen maar kommer en kwel. Misschien moeten we gewoon nóg iets langer wennen. Gelukkig onthulde Apple met iPadOS 16 nog veel meer toffe functies! Deze nieuwe software-versie richt zich op het samenwerken met anderen. Zo kan je bijvoorbeeld samen aan een document werken. Hiervoor zijn geen onhandig uitnodiging-links nodig, maar hoef je maar op één knop te drukken.

Wil je op de hoogte blijven van al het Apple-nieuws? Meld je dan vooral even aan voor onze nieuwsbrief. Download daarnaast de gratis iPhoned-app en houd onze website in de gaten.