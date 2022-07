Stage Manager op een iPad mini: dat ziet er zo uit

Met de nieuwe functie Stage Manager in iPadOS 16 kun je op de iPad meerdere vensters tegelijkertijd open hebben staan. De functie is jammer genoeg alleen beschikbaar op iPads met een M1-chip. Toch is het gelukt om Stage Manager te laten zien op een iPad mini – en dat ziet er zo uit.

Stage Manager op iPad mini

Samen met iOS 16 krijgt ook de iPad een flinke update naar iPadOS 16. In deze nieuwe versie van het besturingssysteem zit een nieuwe functie Stage Manager. Hiermee wordt het multitasken weer een stuk makkelijker.

Je kunt met Stage Manager makkelijker meerdere apps tegelijk gebruiken. De programma’s die je open hebt staan, maar niet gebruikt blijven links op het scherm staan. Zo kun je ze eenvoudig weer openen. Wat wel jammer is: Stage Manager is alleen beschikbaar op de iPad Pro 2021 en iPad Air 2022 met een M1-chip aan boord.

De iPad Air 2022 heeft een M1-chip en krijgt met iPadOS 16 ook Stage Manager

Dat Apple ervoor kiest om Stage Manager alleen beschikbaar te maken voor iPads met een M1-chip is jammer. Dat terwijl er in de broncode van iPadOS 16 een functie zit waarmee Stage Manager ook op oudere iPads (zoals een iPad mini) gebruikt kan worden.

Website 9to5Mac is het gelukt om Stage Manager te laten zien op de iPad mini. Aangezien er nog geen jailbreak (om apps buiten de App Store om te installeren) voor iPadOS 16 beschikbaar is, moesten ze een andere manier vinden. Dat is gelukt ze door middel van een ‘iOS Simulator’. Dit is een Apple-tool waarmee ontwikkelaars hun apps op een Mac kunnen testen.

Zo ziet Stage Manager op een iPad mini eruit

Het scherm van de iPad mini is natuurlijk een stuk kleiner dan de iPad Pro en iPad Air. Toch ziet Stage Manager er prima uit op de iPad mini. Je kunt er zonder problemen drie apps ter grootte van een iPhone-scherm naast elkaar openen. Handig als je bijvoorbeeld Twitter en Instagram wilt checken, terwijl je een website aan het lezen bent.

Het is ook mogelijk om een groter app-venster te openen, terwijl je de rest op de achtergrond laat staan. Hiermee kun je makkelijk bestanden tussen de venster slepen. Op dit moment heeft de iPad mini al de optie om drie apps tegelijk te openen met de functies Split View en Slide over, maar het is daarmee bijvoorbeeld niet mogelijk om drie apps naast elkaar te zetten.

Dit is er nog meer nieuw in iPadOS 16

Apple onthulde de opvolger van iPadOS 15 tijdens WWDC (Worldwide Developers Conference), haar jaarlijkse bijeenkomst voor softwareontwikkelaars. De nieuwe iPadOS-versie richt zich op het samenwerken met anderen. Je kunt bijvoorbeeld samen aan een document werken door simpelweg op een knop te drukken.

Verder brengt Apple een paar nieuwe apps naar de iPad, waaronder de Weer-app. Hiermee kun je niet alleen kijken of het komende week droog blijft, maar ook hoeveel neerslag er wordt verwacht en wanneer. Verder geeft de Weer-app informatie over de temperatuur.

