Zero-click spyware op WhatsApp: dit is het en zo gevaarlijk is het

Er werd zero-click spyware op WhatsApp uitgevoerd volgens Meta, dat erin slaagde het incident te detecteren. Dit moet je weten.

Zero-click spyware op WhatsApp

Een zero-click-aanval houdt in dat slachtoffers gevaar lopen zonder dat ze eerst op een link hoeven te tikken of actie hoeven te ondernemen. Alleen het ontvangen van het bericht is al genoeg om kwetsbaar te zijn …

Volgens een rapport van The Guardian heeft WhatsApp gezegd dat sommige gebruikers mogelijk slachtoffer zijn van zero-click spyware. De berichten-app van Meta beweert dat bijna 100 journalisten en activisten het doelwit waren van een gerichte aanval. Daarnaast zegt WhatsApp er vrij zeker van te zijn dat de zero-click spyware afkomstig was van Paragon Solutions. Dat is een bedrijf dat is opgericht in Israël en onlangs werd overgenomen door een Amerikaanse investeringsmaatschappij.

Niet de eerste keer

De zero-click-aanval is vergelijkbaar met een andere grootschalige WhatsApp-hack eind vorig jaar. Toen infecteerde spyware met de naam Pegasus meer dan 1400 apparaten. Zodra een apparaat is geïnfecteerd door zero-click spyware, heeft de aanvaller volledige toegang. Die kan dan bijvoorbeeld berichten lezen die zijn verzonden via versleutelde apps zoals WhatsApp en Signal.

WhatsApp zegt dat het de ongeveer 100 gebruikers heeft geïnformeerd over de mogelijke aanval met zero-click spyware. Het heeft alleen niet bekendgemaakt waar ze zijn gevestigd en wie ze zijn. Het bedrijf heeft wel gezegd dat het de vermeende aanvallen in december heeft verstoord. Hoe lang de doelwitten toen al werden bedreigd, blijft onduidelijk.

Een woordvoerder van WhatsApp geeft aan dat dit het nieuwste voorbeeld is waarom spywarebedrijven verantwoordelijk moeten worden gehouden voor hun onwettige acties. Hij zegt ook dat WhatsApp het vermogen van mensen om privé te communiceren zal blijven beschermen. WhatsApp heeft Paragon Solutions in een brief gevraagd de acties te staken en zegt daarnaast juridische opties te onderzoeken. Paragon Solutions heeft nog niet gereageerd op de beschuldigingen van WhatsApp.