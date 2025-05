WhatsApp verhelpt eindelijk groot ergernis van spraakberichten

Spraakberichten: of je houdt ervan en spreekt ze dagelijks in, of je haat ze en weigert misschien zelfs om ze te beluisteren. Voor de eerste groep heeft WhatsApp nu een grote verbetering in petto. Dit moet je weten.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Gemakkelijker spraakberichten opnemen

WhatsApp is bezig om het gemakkelijker te maken om spraakberichten op te nemen. Een aantal gebruikers mag de functie zelfs al testen als onderdeel van de bèta-versie van WhatsApp. Met de nieuwe opnamefunctie is het voortaan voldoende om op de microfoon-knop te tikken om een opname te starten. WABetaInfo heeft deze wijziging in een nieuwe bèta van de iPhone-app ontdekt.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

WhatsApp combineert functies

Nu moet je voor het opnemen van een spraakbericht nog de microfoon-knop ingedrukt houden. Zodra de knop loslaat wordt het bericht verzonden. Als alternatief kun je de knop omhoog vegen om hem te vergrendelen. Is de vergrendeling actief, kun je ook langere spraakberichten opnemen zonder je vinger de hele tijd op de knop te laten rusten.

In de nieuwe bèta versie lijkt het erop dat WhatsApp deze twee functies met elkaar combineert. Een tik op de knop start een opname en vergrendelt deze onmiddellijk. Ook verschijnen na de tik direct de duur van het spraakbericht, de geluidsgolf en de beddenelementen voor verwijderen, pauzeren en versturen van een bericht. Ook kun je meteen bepalen of je spraakbericht maar eenmalig beluisterd mag worden.

Bèta-functie voor weinig gebruikers

De nieuwe werkwijze van de functie moet het uitwisselen van spraakberichten soepeler maken en de bediening gemakkelijker maken. Al is het nog maar de vraag of dit daadwerkelijk zo gaat werken. Als je het aan ons vraagt, zou dit ook ertoe kunnen leiden dat je vaker per ongeluk een spraakbericht verstuurd. Immers is één enkele tik nu voldoende om een opname te starten.

Volgens WABetaInfo is functie tot nog toe maar voor een aantal testers beschikbaar die de app via TestFlight geïnstalleerd hebben. In de komende weken moet het vereenvoudigde versturen van spraakberichten voor meer gebruikers beschikbaar komen.

Oh ja, en behoor je toch tot de tweede groep mensen, namelijk die groep het liefst niets met spraakberichten te maken heeft? Dan moet je maar hopen dat WhatsApp tegelijkertijd ook de geïntegreerde transcript-functie van spraakberichten verder uitbreidt.