Zo bekijk je ‘Spotify Wrapped’, maar dan voor Apple Music

Elk jaar krijg je met Spotify Wrapped een overzicht met al je favoriete muziek van het afgelopen jaar, maar jammer genoeg heeft Apple Music heeft geen ‘Wrapped’-functie. Of toch wel? Er is namelijk een manier om vergelijkbare lijstjes op te vragen in de muziekdienst van Apple. Wij laten zien hoe je dit ‘Apple Music Wrapped’-overzicht bekijkt!

Spotify Wrapped voor Apple Music

Elke Spotify-gebruiker kijkt uit naar het jaarlijkse overzicht van Spotify Wrapped. Twitter, Facebook en Snapchat staan rond deze periode vol met de lijstjes van de fanatieke luisteraars. In dit overzicht zie je onder andere wie je favoriete band is en naar welke nummers je het vaakst hebt geluisterd.

Wanneer je geen Spotify gebruikt kijk je misschien met afgunst naar de lijstjes van je vrienden die de muziekdienst wel gebruiken. Maar geen nood, ook in Apple Music is er een vergelijkbare ‘Wrapped’-functie te vinden. Hoe je dat doet op je iPhone of iPad, lees je hieronder.

Zo bekijk je ‘Spotify Wrapped’ voor Apple Music op je iPhone en iPad. Surf naar http://replay.music.apple.com; Log in met je Apple ID; Tik op ‘Ga door’ wanneer je de melding krijgt dat je bent ingelogd;

Apple Music Replay

Wanneer je nog niet zo lang Apple Music hebt, is het niet meteen mogelijk om een lijst met je favoriete nummers te bekijken. Het enige wat je dan kan doen is het op een later tijdstip nog eens te proberen.

Apples eindejaarsoverzicht verzamelt naast populaire artiesten ook enkele interessante statistieken. Je ziet bijvoorbeeld niet alleen welke nummers je regelmatig hebt beluisterd, maar ook naar wie je graag luistert. Apple Music geeft precies aan hoeveel uur je in 2021 naar bepaalde artiesten hebt geluisterd.

Apple Music Replay vs Spotify Wrapped

Technisch gezien is Apple Music Replay geen echt jaaroverzicht: de playlist wordt namelijk wekelijks aangevuld. Zodoende is het ook mogelijk om in de loop van het jaar terugblikken op je favoriete muziek. De muziekdienst zet de Replay-knop tegen het eind van het jaar echter altijd in de schijnwerpers, waardoor het wel als een soort jaaroverzicht wordt gezien.

Dat geldt niet voor Spotify Wrapped, het jaaroverzicht van Spotify. Dit overzicht wordt jaarlijks speciaal voor abonnees klaargezet en laat niet alleen zien welke muziek je veel hebt geluisterd, maar ook welke nieuwe genres je afgelopen jaar hebt ontdekt.

