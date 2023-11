Spotify Wrapped 2023: bekijk jouw meest beluisterde muziek van het jaar

Het is weer zover: Spotify Wrapped is beschikbaar! Zo zie je jouw favoriete muziek, artiesten en genres in Spotify Wrapped 2023!

Spotify Wrapped 2023

Het jaar is bijna voorbij, dus dat betekent dat het weer tijd is voor Spotify Wrapped! Als je een abonnement op Spotify hebt kun je vanaf vandaag bekijken naar welke nummers, artiesten en genres je het meest hebt geluisterd in 2023. Je honderd meest gespeelde nummers van dit jaar worden in een afspeellijst samengesteld met Spotify Wrapped 2023. Zo heb je al je favoriete nummers direct bij elkaar!

Verder krijg je bij je Spotify Wrapped leuke feitjes te zien, zoals welke artiest je het meest hebt geluisterd in een bepaalde maand en wat voor muziekluisteraar jij bent. In het jaaroverzicht wordt zelfs getoond hoeveel minuten je in totaal naar muziek (of podcasts) hebt geluisterd op Spotify in 2023. Ben je benieuwd naar jouw terugblik van dit jaar? Wij leggen je uit hoe je jouw Spotify Wrapped 2023 ziet!

Zo vind je jouw jaaroverzicht op Spotify

Om je jaaroverzicht te zien moet je naar de app van Spotify gaan op je iPhone of iPad. In sommige gevallen verschijnt er automatisch een melding in beeld, waarmee je direct naar je Spotify Wrapped 2023 gaat. Zie je geen melding? Dan vind je het overzicht van jouw muzikale jaar op de volgende manier:

Open Spotify op je iPhone of iPad; Ga naar de homepagina van Spotify in de app; Tik rechtsboven op ‘Wrapped’; Kies tot slot linksboven voor ‘Jouw Wrapped’.

Zodra je op ‘Jouw Wrapped’ hebt getikt, krijg je een reeks verhalen te zien over jouw meest beluisterde muziek van 2023. Je ziet welke genres je het vaakst hebt geluisterd, waar jouw muzikale thuisbasis ligt en nog veel meer. Wil je een overzicht uit je Spotify Wrapped 2023 delen? Dan kun je bij ieder scherm onderin op ‘Deel dit verhaal’ tikken. Je kiest daarna zelf via welke app je het verhaal wilt delen met je vrienden.

Apple Replay is ook beschikbaar

Heb je geen Spotify, maar wil je toch een soort van Spotify Wrapped 2023 zien? Bij Apple Music kun je ook een terugblik op jouw muzikale jaar zien. Het grote verschil: Apple Music Replay 2023 het hele jaar door te bekijken, terwijl je voor Spotify Wrapped moest wachten tot vandaag. Zo kun je dus altijd zien wat op dat moment jouw favoriete muziek is

In december geeft Apple doorgaans een extra melding om aandacht te vragen voor Apple Music Replay, maar daar hoef je dus niet op te wachten. Het kan net als bij Spotify Wrapped 2023 ook zo zijn dat de melding niet verschijnt. Wil je zien wat jouw meest beluisterde muziek van dit jaar was? Wij leggen je hier uit hoe je Apple Music Replay 2023 bekijkt!

