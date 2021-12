Het is zover! Bekijk nu jouw Spotify Wrapped 2021

Op welke muziek ging jij in 2021 het állerhardst? Je ziet het nu in jouw persoonlijke Spotify Wrapped. Bekijk ‘m snel!

Spotify Wrapped 2021: jouw favoriete muziek op een rijtje

Heb jij een Spotify-abonnement? Dan hebben we leuk nieuws. Vanaf nu kun je jouw persoonlijke Wrapped bekijken. Dit is een jaaroverzicht waarin al jouw favoriete muziek en artiesten worden uitgelicht. Zo krijg je uitgebreid beeld van jouw muzieksmaak en weet je hoe – op basis van keiharde cijfers – jouw muzikale 2021 eruit zag.

Je krijgt gemakkelijk toegang tot jouw eigen Wrapped. Open de Spotify-app en je krijgt een direct een Wrapped-melding in beeld. Zie je deze melding nog niet? Kijk dan later nog eens, want de uitrol is niet voor iedereen gelijk. Vorig jaar kon je jouw jaaroverzicht overigens ook via internet raadplegen, maar dat is nu niet mogelijk. Wél kun je naar de Spotify Wrapped 2021-pagina gaan, om direct doorgestuurd te worden naar de app.

Spotify geeft Wrapped ieder jaar een ander uiterlijk en een ander achtergrondverhaal. Dit jaar staat ‘jouw persoonlijke film’ centraal. Je krijgt bijvoorbeeld te zien welke nummers de soundtrack vormen van jouw 2021-film. Ook is er de Audio Aura. Deze bestaat uit twee muziekstemmingen die het beste bij jouw luistergedrag passen. Spotify heeft hiervoor samengewerkt met een aura-expert.

Delen, delen, delen!

Spotify besteedt met Wrapped 2021 ook veel aandacht aan je vrienden. Zo krijg je via Playing Cards een kaartspelletje te zien met claims over jouw luistergedrag, waarbij je moet aangeven of ze kloppen of niet. Na afloop kun je het spelletje doorsturen naar je vrienden. Eens kijken hoe goed ze jouw luistergedrag kunnen inschatten.

Daarnaast zie je met 2021 Wrapped Blend hoe jouw muzieksmaak zich verhoudt tot die van je vrienden. Jouw favoriete nummers zijn door Spotify aangevuld met die van je vrienden, om tot zo een wel heel vriendschappelijke mix te komen. Luisteren jouw vrienden naar muziek waar jij een hekel aan hebt? Dan kun je Wrapped Blend dus maar beter even laten varen.

Social media wordt ieder jaar belangrijker, groter en invloedrijker. Daarom is Spotify Wrapped vormgegeven om online te kunnen delen. Op die manier deel je jouw muzikale overzicht gemakkelijk met je vrienden. Vanuit Spotify is er een speciale ‘Deel dit verhaal’-knop, waarmee je iedere Wrapped-slide direct via Instagram Stories, TikTok, Snapchat of Twitter kan delen. Bereid je dus voor op een oceaan aan Wrapped-afbeeldingen op social media.

