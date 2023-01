‘Spotify wordt duurder’ – dit is wanneer je meer gaat betalen

In navolging van Apple Music heeft Spotify ook aangegeven de prijzen te verhogen. Hoeveel duurder wordt Spotify straks?

Spotify en Apple Music verhogen prijzen

Drie maanden geleden verhoogde Apple Music in de Verenigde Staten de abonnementsprijzen met één dollar naar 10,99 dollar per maand. In Nederland gebeurde hetzelfde: als individuele gebruiker betaal je nu 10,99 euro per maand in plaats van 9,99 euro.

Na Apple Music volgde ook Amazon Music met een verhoging van de abonnementsprijzen. Het gaat om precies dezelfde prijzen: ook Amazon Music kost nu nog 9,99 dollar, maar stijgt binnenkort naar 10,99 dollar. Nederland krijgt waarschijnlijk ook te maken met deze prijsstijging. Nu heeft Spotify eveneens uitgesproken de prijzen te willen verhogen.

Muziekdiensten hebben te maken met gestegen licentiekosten

De hogere abonnementsprijzen hebben te maken met gestegen licentiekosten. Artiesten gaan met deze hogere licentieprijzen meer geld verdienen voor het streamen van hun muziek. Dit wordt doorberekend naar de prijzen van de abonnementen, waardoor bijna alle abonnementen met ongeveer één euro per maand stijgen.

Goed nieuws voor artiesten, maar minder fijn voor jouw portemonnee. Na Apple Music en Amazon Music is nu ook Spotify van plan om de prijzen te verhogen. Ook Spotify komt niet onder de hogere licentiekosten uit en neemt dit waarschijnlijk mee in de nieuwe abonnementsprijzen. Wanneer ga je meer betalen voor je abonnement en hoeveel gaat het kosten?

‘Spotify wordt duurder in 2023’

Daniel Ek, de CEO van Spotify, heeft eerder al gezegd dat het bedrijf het voorbeeld van Apple Music wil volgen. Hij gaf aan dat Spotify naar alle waarschijnlijkheid de prijzen in 2023 gaat verhogen. Het bedrijf moet daarvoor eerst intern overleg voeren en in gesprek gaan met de labels waarmee het bedrijf contracten heeft.

Als Spotify daadwerkelijk duurder wordt, volgt het waarschijnlijk precies dezelfde prijzen als Apple Music en Amazon Music. Spotify kost op dit moment 9,99 euro voor een individuele gebruiker. Deze prijs gaat dan met één euro omhoog. Voor Spotify Premium ga je dan als individuele gebruiker 10,99 euro per maand betalen. De prijsstijging van één euro geldt naar verwachting voor alle Spotify-abonnementen.

Muziekdiensten houden dezelfde prijzen

De muziekdiensten houden allemaal nagenoeg dezelfde prijzen als de prijsstijging doorgezet wordt. Voor nu is Spotify dus nog even de goedkoopste van de drie, maar het is wachten tot ook Spotify de prijzen verhoogt. Wanneer dit gaat gebeuren is nog onzeker, maar het is duidelijk dat ook Spotify in 2023 duurder wordt.

Wil je Spotify nog uitproberen voor de prijsstijging? Wanneer je nu een abonnement op Spotify neemt, heb je nog de oude prijs.

