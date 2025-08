Spotify heeft aangegeven dat ze wéér duurder worden en de prijzen dus gaan verhogen. Maar welke landen zijn dit keer de klos?

Spotify verhoogt prijzen en wordt duurder: ben jij ook de klos?

Spotify heeft aangegeven dat ze in verschillende landen de prijzen gaan verhogen. Op de site is te lezen dat in onder andere Zuid-Azië, Afrika en Europa je voortaan één euro per maand meer moet gaan betalen. Spotify stuurt dan onderstaand mailtje naar de getroffen klanten.

In Nederland betalen we inmiddels 12,99 euro. Dus we betalen al iets meer dan in het mailtje van Spotify staat. Daarnaast hebben we in april van dit jaar al een prijsverhoging gehad. Spotify heeft na een check aangegeven dat deze prijsverhoging níét naar Nederland en België komt.

De prijzen in Nederland van alle Spotify-abonnenten zijn als volgt:

Premium Individual: €12,99 per maand.

€12,99 per maand. Premium Duo: €17,99 per maand.

€17,99 per maand. Premium Family: €21,99 per maand.

€21,99 per maand. Premium Student: €6,99 per maand.

In België zijn de prijzen nog net iets lager. Daar betaal je per maand 11,99 euro voor een individueel abonnement. Alleen de studenten in België betalen net zoveel als de studenten in Nederland.

Er is nog een abonnement genaamd Spotify Basic. Dit abonnement was tijdelijk beschikbaar voor Premium abonnee’s tijdens de vorige prijsverhoging van Spotify. Je kon dan Spotify voor de oude prijs krijgen, zonder de optie voor luisterboeken. Los is deze optie niet beschikbaar en als je dit abonnement opzegt kun je het ook niet meer nemen.

Spotify te duur? Neem Apple Music

Sinds de vorige prijsstijging van Spotify is Apple Music de goedkopere optie. Apple Music heeft daarnaast ook nog wat extra opties, waaronder lossless audio. Dit is iets waar Spotify al jaren aan werkt maar nog steeds niet beschikbaar is. Voor Apple Music gelden de volgende prijzen:

Apple Music Individueel: 10,99 euro .

. Apple Music Gezin: 16,99 euro .

. Apple Music Studenten: 5,99 euro.

