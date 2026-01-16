Weer duurder: komt er een prijsverhoging bij Spotify dit jaar?

Spotify Premium wordt opnieuw duurder in de VS. Betekent dit dat we ook in Nederland binnenkort een prijsverhoging gaan krijgen?



Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify wordt weer duurder in 2026

Spotify gaat binnenkort de prijs van hun Premium abonnement in de VS opnieuw verhogen. Het is daar al de derde prijsstijging sinds 2023 en Spotify laat weten dat abonnees in de Verenigde Staten, Estland en Letland in de komende maand een bericht krijgen over de nieuwe tarieven.

Voor een individueel Premium-abonnement in de Verenigde Staten gaat de prijs omhoog van 11,99 dollar naar 12,99 dollar. Ook het studenten-abonnement wordt daar duurder. Die gaat van 5,99 naar 6,99 dollar.

De grotere bundels krijgen een nog stevigere tik, want de prijs van Premium Duo stijgt van 16,99 naar 18,99 dollar en Premium Family gaat van 19,99 naar 21,99 dollar. Spotify zegt dat dit soort prijsupdates af en toe nodig zijn om de waarde van de dienst te blijven leveren, de luisterervaring te verbeteren en artiesten te ondersteunen.

Gaan de Nederlandse prijzen van Spotify ook omhoog?

Of Spotify in 2026 ook in Nederland duurder wordt blijft nog wel eventjes afwachten. In april 2025 hebben we hier ook al een prijsverhoging gehad. En in sommige andere Europese landen is er nog pas een prijsverhoging in augustus 2025 geweest.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Amerika heeft in juni 2024 nog zijn laatste prijsverhoging gehad. Als we een beetje dezelfde tijdsduur doortrekken tussen de verhogingen zou het ons niet verbazen als Spotify ergens tegen het einde van 2026 ook hier weer duurder wordt en een prijsverhoging gaat doorvoeren. Hoeveel deze verhoging dan precies gaat worden? Waarschijnlijk wordt dat weer één of twee euro, afhankelijk van het type abonnement dat je hebt van Spotify.

Wil je meer weten over de muziekdienst? Of ben je op zoek naar handige tips voor Spotify? Schrijf je dan in voor onze dagelijkse of wekelijkse nieuwsbrief, zodat je altijd op de hoogte blijft!