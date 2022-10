Spotify: ‘Apple weigert onze audioboeken-app in de App Store’

Het moge wel duidelijk zijn: Spotify en Apple kunnen niet door één deur. Nu opent Spotify publiekelijk de aanval op Apple vanwege het strenge beleid rondom luisterboeken in de App Store.

Spotify: ‘Apple App Store staat expres in de weg’

Het lijken wel kleuters, maar in werkelijkheid zijn het miljardenbedrijven. De ‘moddergooi’-website Time to Play Fair van Spotify is al een tijdje live, maar heeft vandaag een nieuwe update gekregen. Ditmaal opent Spotify de aanval op Apple vanwege de bemoeilijkte lancering van audioboeken in de Spotify-app via de App Store. Laatstgenoemde maakt het dan ook echt niet gemakkelijk.

De nieuwe functie werd drie keer afgewezen tijdens de app-review vanwege een overtreding van Apple’s regels voor ‘in-app aankopen’. Gisteren werd de nieuwe versie van de Spotify-app, met een sub-onderdeel speciaal voor audioboeken, pas goedgekeurd in de App Store. Van het onderdeel is echter niets overgebleven, aldus Spotify.

Hoe de audioboeken-app van Spotify had moeten werken

Het uiteindelijk goedgekeurde onderdeel is nu, na de hele update, negen stappen lang. Oorspronkelijk wilde Spotify dit minder ingewikkeld maken. Het doel van Spotify was om de gebruikers binnen de Spotify-app audioboeken door te laten bladeren. Bevalt er een? Dan kunnen ze het boek direct aanschaffen en beginnen met luisteren.

De streamingdienst wil echter geen 30% van deze inkomsten afgeven aan Apple. Daarom mag Spotify van de App Store de audioboeken niet direct vanuit de eigen app verkopen. Het resultaat is dat Spotify-gebruikers naar een externe website worden geleid. Té omslachtig volgens Spotify, dus het was hoog tijd om een nieuw hoofdstuk aan deze publieke ruzie toe te voegen.

Niet de eerste ruzie tussen Spotify en Apple

Spotify klaagt nu op de pagina en zegt dat dit maar het zoveelste geval is. Apple zou in de app-economie een ‘concurrentiebeperkende dominantie uitoefenen’. Spotify diende in 2019 voor het eerst een formele klacht in bij de Europese Commissie, maar klaagt er al veel langer over.

De klachten zijn dan ook niet onterecht. Apple regelt zorgvuldig hoe apps van derden in-app aankopen beschikbaar kunnen maken. Met de hulp van een advocaten-team is Spotify dit juridische doolhof uitgekomen op negen stappen. Dat is de gemakkelijkste manier om in-app-aankopen te laten doen, zónder Apple 30% van de inkomsten te hoeven geven.

Het bewijst maar weer hoe oneerlijk het speelveld is in de app-markt. Of er daadwerkelijk iets gaat veranderen aan deze digitale monopolie is nog maar de vraag. We hopen er de komende jaren achter te komen. Lees ondertussen onze vergelijking van Spotify en Apple Music. Ook schreven we een artikel waarin we ons afvragen met welke app je de muzikant achter de muziek het meeste ondersteunt.

