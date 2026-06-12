Deze Spotify-update moet je direct installeren (voor een veelgevraagde verbetering)

Er staat weer een update van Spotify voor je klaar. Dit keer zijn er geen nieuwe functies, maar wordt er wel iets aangepast wat je meteen gaat merken.

Lees verder na de advertentie. Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify heeft weer een update uitgebracht voor je iPhone. Dit keer gaat het niet om nieuwe functies zoals podcasts of afspeellijsten, maar om iets veel kleiners. Want het oude app-icoon is weer terug.

Ter viering van Spotify’s 20ste verjaardag had het bedrijf een glimmende disco‑bal op je thuisscherm gezet. Het was een leuk idee, maar in de praktijk kreeg het icoon behoorlijk wat kritiek.

Sommige gebruikers waren geen fan van de nieuwe look of ze vonden het gewoon niet passen bij de rest van de iPhone‑icoontjes. Spotify heeft nu geluisterd en met de nieuwste update verdwijnt de disco‑bal en keert het vertrouwde groene bolletje weer terug.

Zo kun je Spotify op je iPhone bijwerken

Het updaten gaat super makkelijk. Open de App Store, en tik rechtsboven op je profielfoto. Kies voor ‘App-updates’ en installeer de update van Spotify om het oude icoon terug te krijgen. Je kunt hier uiteraard ook in een keer alle updates die voor je klaarstaan downloaden.

Zodra je de update voor Spotify hebt geïnstalleerd, zie je direct het vertrouwde icoon weer op het scherm. Zie je nog steeds de discobal na de update? Dan helpt het soms om je iPhone te herstarten.

Steun iPhoned Je gebruikt een adblocker. Dat vinden we jammer, want advertenties hebben we nodig om onze artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify heeft onlangs nog een update uitgebracht die wel een functie toevoegt. Deze functie maakt het makkelijker om met je iPhone iets specifieks uit een podcast te bewaren én te delen.

De Spotify-update met de nieuwe functie is beschikbaar voor zowel Free- als Premium-gebruikers, en heeft alleen betrekking op podcasts. Dergelijke tools voor het bewerken, opslaan en delen van podcasts zijn natuurlijk niet nieuw. Apps zoals Overcast bieden al jarenlang soortgelijke functies.

Het is echter wel voor het eerst dat je vanuit Spotify fragmenten kunt maken en delen. Deze nieuwe functie biedt bovendien ondersteuning voor zowel audio- als videopodcasts.

Wil je altijd op de hoogte worden gehouden over nieuwe updates bij Spotify? Schrijf je dan in voor onze nieuwsbrief!