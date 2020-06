Welke muziek heb jij afgelopen zomers het meest geluisterd? De nieuwe Summer Rewind-playlist neemt je mee naar jouw zomerse herinneringen van voorgaande jaren. Zo begin je met luisteren.

Lees verder na de advertentie. Advertenties en adblockers Je ziet deze tekst omdat je een adblocker gebruikt en onze advertenties blokkeert. Dat vinden we jammer, want die advertenties hebben we nodig om onze onafhankelijke artikelen gratis aan te bieden. Steun iPhoned door ons aan je whitelist toe te voegen. Alvast bedankt!

Spotify Summer Rewind: jouw muzikale zomer

Summer Rewind was een paar jaar afwezig. Spotify voegde de afspeellijst in 2017 toe, maar werkte ‘m in 2018 en 2019 niet bij. Daar komt nu verandering in. Summer Rewind is een afspeellijst die je meeneemt naar de muzikale soundtrack van afgelopen zomers. De playlist staat vol met liedjes die jij in de warme maanden het vaakst draaide.

Het mooiste is dat je vrij weinig hoeft te doen om jouw Spotify Summer Rewind te beluisteren. Open simpelweg de Spotify-app op je iPhone en zoek naar “Summer Rewind” in het zoekvak. Vervolgens duikt jouw gepersonaliseerde zomerse soundtrack van afgelopen jaren direct op. Je kunt de zomerse afspeellijst uiteraard ook draaien op je iPad en Mac.

Summer Rewind is verder een doorsnee Spotify-afspeellijst. Het overzicht laat dus onder meer de artiest(en) en het liedje zien. Net als bij een normale playlist kun je de Summer Rewind ook downloaden zodat je zonder internetverbinding kunt luisteren.

Uiteraard is het mogelijk om jouw zomerse hitjes met vrienden te delen via WhatsApp, Twitter en andere social media. Zodra je een keer naar Summer Rewind hebt geluisterd duikt de afspeellijst ook op in het beginscherm van Spotify. De zomerse afspeellijst is zowel beschikbaar voor betalende als gratis Spotify-abonnees.

Zomer staat voor de deur

Spotify blikt niet alleen terug, maar ook vooruit. In de muziekdienst kun je namelijk in het Zomer-gedeelte allerlei zomerse afspeellijsten vinden. De Summer ’20-playlist probeert bijvoorbeeld te voorspellen hoe de zomer van 2020 gaat klinken. De zomerse afspeellijsten zijn te vinden op het speciale Zomer-gedeelte in de Spotify-app, of via de website.

Spotify - Muziek en podcasts Spotify Ltd. 9,4 (867784 reviews) Gratis via App Store

Muzikale herinneringen

Muziek en herinneringen gaan hand in hand. Spotify voegt daarom regelmatig afspeellijsten toe die jou doen terugdenken aan eerdere momenten. Middels het Wrapped-overzicht blikt de muziekdienst bijvoorbeeld terug op jouw favoriete liedjes van dat jaar.

Heb je deze aankondiging vorig jaar gemist? Check dan onderstaand artikel. Hierin leggen we uit hoe je jouw Wrapped-jaaroverzicht van 2019 kunt beluisteren. Neem ook een kijkje in ons overzicht van Spotify-tips, want de muziekdienst heeft veel meer functies om het lijf dan je verwacht.

De laatste nieuwtjes over Spotify: