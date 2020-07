Crasht jouw Spotify direct nadat je de app hebt opgestart? Of kun je niet meer navigeren met Waze? Je bent niet de enige. Meerdere iOS-apps hebben last van storingen, maar deze tijdelijke oplossing biedt mogelijk uitkomst.

Update 14:55 – De storing is voorbij, zo maakt Spotify op Twitter bekend. Het bedrijf geeft niet aan wat nou precies het probleem was. Ook de problemen met de andere apps lijken voorbij te zijn. Sluit de getroffen app helemaal af en start ‘m opnieuw op om een verse start te maken.

Initieel bericht:

Storing voor Spotify, TikTok, Tinder en andere iOS-apps

Dat blijkt uit berichten op social media. Spotify is al eventjes trending op Twitter en ook op Reddit lezen we verhalen van mensen die hun apps niet meer kunnen opstarten. Website Downdetector laat ook zien dat er iets vreemds en grootschalig aan de hand is met veel iOS-apps. Het probleem doet zich in ieder geval voor bij populaire iOS-apps als Spotify, Tinder, TikTok, Waze en Pinterest.

Is anyone else having issues opening…any apps on iPhone? pic.twitter.com/JjEkkojVWa — Rosie Percy (@rosiepercy) July 10, 2020

Zie je de tweet niet? Tik dan hier!

Alhoewel het nog niet helemaal duidelijk is wat er precies aan de hand is, lijkt het probleem door Facebook veroorzaakt te worden. Alle getroffen apps bieden namelijk een manier aan om via Facebook in te loggen.

Deze module, die ontwikkelaars zelf aan apps moeten toevoegen, lijkt de boosdoener te zijn. Lijkt, want geen van de hierboven aangehaalde bedrijven heeft een officieel statement de deur uit gedaan. Spotify maakt op Twitter wel bekend de zaak momenteel te onderzoeken.

Tijdelijke oplossing

In sommige gevallen kun je de getroffen apps alsnog aanzetten door de vliegtuigmodus van je iPhone aan te zetten. Dit doe je door vanaf de onderkant van het scherm naar boven te vegen, en vervolgens op het vliegtuig-icoon te tikken. Alle netwerkverbindingen worden nu afgesloten en daardoor kan er geen contact meer met Facebook gemaakt worden.

Jammer genoeg werkt deze tijdelijke oplossing niet bij iedereen. In sommige gevallen kun je de app in kwestie überhaupt niet openen, of moet je per se een internetverbinding gebruiken. Wanneer je bijvoorbeeld geen nummers gedownload hebt in Spotify heb je altijd een internetverbinding nodig om te luisteren.

Dit bericht wordt bijgewerkt zodra er meer informatie over de grootschalige storing bekend is.

