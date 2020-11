Ook Spotify test ‘Stories’ in iOS-app met korte filmpjes

Na Snapchat, Instagram, WhatsApp, Facebook en Twitter gaat nu ook Spotify aan de slag met een speciale Stories-functie.

Spotify Stories worden nu getest

Hoewel de Spotify Stories-functie nog niet voor iedereen beschikbaar is, duikt hij al voor meerdere mensen op in de app. Met een Spotify Story kunnen artiesten een korte video plaatsen. Zo staat er boven een afspeellijst met kerstnummers een story waarin je verschillende artiesten kunt zien die in de lijst voorkomen.

In dit geval hoor je de artiesten iets vertellen over hun favoriete kerstnummers, maar de Stories-functie kan bijvoorbeeld ook gebruikt worden om een videoclip te promoten. Spotify laat alleen artiesten Stories maken, vooralsnog kun je dus niet zelf een video maken om je eigen afspeellijst mee te begeleiden.

Releasedatum voor iedereen nog onbekend

In een verklaring aan Engadget laat Spotify weten ‘regelmatig nieuwe functies te testen’ maar het nog niet honderd procent zeker is dat de Spotify Stories voor iedereen beschikbaar komen. Het verleden leert ons echter dat de muziekdienst dergelijke nieuwe functies eerst bij een kleine groep gebruikers uitbrengt, en deze niet veel later met een update voor de app voor iedereen uitkomt.

De introductie van een Storyfunctie in Spotify komt vlak na de introductie van Fleets op Twitter. Fleets zijn tijdelijke tweets die na een dag weer verdwijnen. Daarmee hoopt Twitter gebruikers uit te nodigen om wat vaker een bericht te plaatsen, omdat ze minder permanent zijn dan reguliere tweets.