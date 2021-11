Tijd voor karaoke: Spotify laat weer songteksten zien bij de (meeste) liedjes

Spotify songteksten zijn weer terug! De streamingdienst laat sinds vandaag weer de songteksten van het liedje zien waar je naar luistert. De functie is beschikbaar voor elke gebruiker, dus iedereen met de gratis versie of betaalde versie van Spotify kan lekker meezingen (of blèren) met de muziek.

Karaoke-tijd: Spotify songteksten zijn er weer

Een paar jaar geleden liet Spotify al songteksten (of lyrics) zien bij het afspelen van liedjes, maar die functie was opeens verdwenen. Sindsdien krijg de de streamgigant regelmatig de vraag of de songteksten weer terugkomen.

Vanaf vandaag is het zover en ziet iedereen met een gratis of betaald account bij Spotify weer de songteksten verschijnen. De update wordt op dit moment nog uitgerold, dus het kan zijn dat je nog eventjes moet wachten om mee te zingen met ‘Watermelon Sugar’ of ‘Shivers’ op je iPhone of iPad.

Spotify songteksten en lyrics gebruiken

Spotify geeft wel aan dat niet álle nummers voorzien zijn van songteksten. Dus is het even afwachten of je favoriete nummers erbij zitten. Om de lyrics te bekijken in Spotify, volg je de stappen hieronder.

Songteksten in Spotify gebruiken en bekijken op je iPhone Start de Spotify-app; Kies een liedje om af te spelen en open het overzicht met de controls; Onderaan zie je een gekleurde balk, sleep deze balk naar boven; De songteksten verschijnen op het scherm.

Beschikbaar op iPhone, iPad, Mac, consoles en meer

Behalve je iPhone, iPad of Mac heeft Spotify de songteksten (onder andere) ook beschikbaar gesteld voor bezitters van recente consoles, zoals de PlayStation 4, de PlayStation 5, de Xbox One en de Xbox Series X. Ook op de televisies van LG is de app te vinden. Met de toevoeging van de songteksten staats niets je meer in de weg om je tv om te toveren in een (bijna echte) karaoke machine.

Songteksten in Spotify en Apple Music

Zowel in Spotify als Apple Music zijn songteksten te vinden. Apple is ook al flink bezig om zijn diensten naar zoveel mogelijk platformen te brengen. Eerder bracht het bedrijf de Apple Music-app naar de PlayStation en Xbox.

Gebruik je al een van beide diensten? Mooi, lekker genieten van de muziek! Maar ben je nog aan het rondkijken of je misschien Apple Music of Spotify moet nemen? Check dan het artikel hieronder.

