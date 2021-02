‘Spotify als standaard Siri-muziekdienst in te stellen vanaf iOS 14.5’

Al jaren vragen we erom, maar vanaf iOS 14.5 gaat het gebeuren: dan kun je Spotify als standaard muziekdienst voor Siri instellen.

Siri gaat Spotify als standaard ondersteunen

De nieuwe Siri-functie werd ontdekt in de eerste bèta van iOS 14.5. Zodra je de update geïnstalleerd hebt, kun je Siri vragen om een nummer af te spelen. De eerste keer dat je dit doet, vraagt Siri welke muziekdienst je gebruikt.

Hierbij heb je voor het eerst niet enkel de keuze uit Apple Music, maar ook Spotify, YouTube Music en andere muziek-apps. Zodra je hier jouw favoriete muziek-app aangeeft, zal Siri deze onthouden en altijd gebruiken om in de toekomst antwoord te geven op muzikale vragen.

Is Spotify je enige muziek-app en heb je de Muziek-app verwijderd, dan zal Siri voortaan automatisch Spotify openen na een muzikale vraag.

Vooralsnog werkt de functie niet perfect, wat niet zo gek is omdat deze zich nog in de bètafase bevindt. Ook is er in de Instellingen-app nog geen optie om dit handmatig aan te zetten. We houden dus nog een kleine slag om de arm, maar deze langverwachte functie lijkt er eindelijk te komen.

Apple stelt iOS steeds verder open

Vorig jaar zette Apple een soortgelijke stap door gebruikers de kans te geven om zelf hun standaard browser te kiezen. Het ligt dan ook voor de hand dat we vroeg of laat voor de muziekdiensten ook deze optie zouden krijgen.

Wanneer iOS 14.5 uitkomt is nog niet duidelijk. Onlangs verscheen de eerste bèta, dus het zal nog zeker een paar weken duren tot dit zover is. Uiteraard lees je op iPhoned als eerste als de update beschikbaar is.