Spotify komt met grote redesign: dit verandert er voor jou

Spotify heeft de iPhone-app een groot redesign gegeven en splitst podcasts af van muziek. In dit artikel lees je alles over de veranderingen.

Spotify redesign: nog meer ruimte voor podcasts

Spotify is tegenwoordig veel meer dan alleen een app waar je je favoriete muziek kan luisteren. Het Zweedse streamingsbedrijf zet zo bijvoorbeeld al jaren in op verbreding van je muzieksmaak via lijsten als Discover Weekly. Spotify wil via een redesign van de iPhone-app dé aanbieder van podcasts worden.

Waar Apple Music podcasts enigszins links laat liggen, ziet Spotify wel brood in de ‘geluidsartikelen’. En terecht, podcasts lijken steeds populairder. Tijd voor een herontwerp van de app dus!

Dit is het nieuwe design van de app van Spotify

Met de introductie van podcasts in het ontwerp van Spotify werd de app een beetje een chaos. Podcasts, albums, playlists en artiesten, alles stond door elkaar. Met het herontwerp van de app gaat Spotify nu meer onderscheid maken tussen podcasts en muziek. Dat deed het enigszins zal, maar de scheiding gaat nu nóg harder worden. Spotify vertelde ons waarom het de app heeft herontworpen.

Op het moment heeft de Android-versie van Spotify al dit nieuwe scherm. Wij, iPhone-fans, moeten nog heel even wachten. Op het nieuwe scherm tik je op filters voor beide vormen audio. De andere (muziek óf podcasts) verdwijnt dan helemaal van het scherm. Het navigeren gaat dus wel een beetje wennen worden.

Het grote voordeel: muziekliefhebbers, die niet per definitie van gepraat houden, zien niet meer de hele tijd podcasts aanbevolen gekregen. Hetzelfde geldt voor podcasts-fans. Is dit de eerste stap richting een eigen Spotify-app voor podcasts?

Spotify wil de marktleider in de audiowereld zijn

Het ultieme doel van Spotify? Een overzichtelijke app worden waar je alles wat je maar wil luisteren, ook kan vinden. Spotify is allang geen muziek-app meer. Daarnaast probeert Spotify ook in de muziekindustrie een sleutelpositie in te nemen. En met succes: de meeste muziek wordt op het moment ontdekt via hun playlists. Dit is echter niet altijd even goed voor de muzikant.

