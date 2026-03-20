Spotify-gebruikers melden een frustrerend probleem met hun abonnement. De betalende luisteraars kregen opeens reclame te horen.

Veel gebruikers hebben last van dit Spotify-probleem (maar zo los je het op)

Als je Spotify gebruikt met een betaald abonnement verwacht je eigenlijk maar één ding. En dat is lekker ongestoord muziek luisteren, zonder reclame. Toch ging het de afgelopen dagen op grote schaal mis. Verschillende gebruikers lieten weten dat ze ineens advertenties te horen kregen, terwijl ze gewoon betalen voor het ‘Basic’-abonnement.

Spotify Basic is nogal een speciaal abonnement. Basic is beschikbaar voor mensen die eerder Premium hebben gehad. Bij Basic-abonnementen is geen maandelijkse luistertijd voor luisterboeken inbegrepen, maar abonnees kunnen wel luisterboeken kopen. Ook als je je Basic-abonnement opzegt, kun je je er niet opnieuw op abonneren.

Wat ook opvalt, is dat het probleem niet beperkt bleef tot één type abonnement. Zowel individuele als familie- en duo-abonnementen werden getroffen. Gebruikers kregen tijdens het luisteren ineens reclame te horen of zagen banners verschijnen in de app. Dat is opvallend, want juist het ontbreken van advertenties is een van de belangrijkste redenen om voor een betaald Spotify-abonnement te kiezen.

Volgens Spotify ging het om een technische fout. Het bedrijf bevestigde dat sommige accounts tijdelijk verkeerd werden weergegeven, waardoor ze zich gedroegen als gratis accounts. Daardoor werden er advertenties afgespeeld, terwijl dat niet de bedoeling is bij betaalde plannen.

Spotify-probleem: zo los je het op

Het goede nieuws is dat het probleem inmiddels is opgelost. Spotify laat weten dat de fout is verholpen en dat je weer normaal, zonder reclame, muziek moet kunnen luisteren. Werkt het bij jou nog niet helemaal zoals het hoort? Dan kan het nog helpen om even uit te loggen en opnieuw in te loggen bij je account. Daarmee wordt je account opnieuw gesynchroniseerd.

