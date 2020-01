Luister je naar podcasts via Spotify? Dan krijg je vanaf nu gepersonaliseerde advertenties te horen. Door afleveringen te downloaden ontloop je de persoonlijke reclames.



Spotify-podcasts krijgen advertenties

Het van oorsprong Zweedse bedrijf maakt de nieuwe ‘functie’ bekend op haar blog. Het nieuws komt niet helemaal uit de lucht vallen. Vorig jaar nam men twee podcastbedrijven over, waardoor we al hadden verwacht dat er binnenkort een verdienmodel zou verschijnen. Dat moment is nu aangebroken.

Bijzonder aan de advertenties is dat ze gepersonaliseerd zijn. Dit houdt in dat jij en een vriend in theorie naar dezelfde show kunnen luisteren, maar een andere reclame krijgen voorgeschoteld. Spotify gebruikt onder meer de locatie van je telefoon, leeftijd en (muzikale) interesses om geschikte advertenties uit te zoeken.

Officieel heet de techniek Streaming Ad Insertion. Dit reclameprogramma is volgens Spotify gebaseerd op de manier waarop men momenteel reclames in muziek verwerkt. Adverteerders kunnen zodoende precies zien hoeveel mensen hun boodschap hebben gehoord, en hoeveel er bijvoorbeeld op een link hebben gedrukt.

Voorlopig krijg je de advertenties alleen te horen in Spotify Exclusives, shows die alleen bij de streamingdienst te beluisteren zijn. Denk hierbij bijvoorbeeld aan programma’s als Reply All en Startup. Deze series worden geproduceerd door Gimlet Media, het bedrijf dat Spotify begin 2019 opkocht.

Lees ook: Opinie: Spotify betreedt de podcastmarkt, en dat is waarschijnlijk slecht nieuws



Zo ontloop je de persoonlijke adverenties

Zit je niet te wachten op gepersonaliseerde advertenties? Er is één manier om de reclames te omzeilen: afleveringen downloaden. De techniek van Spotify werkt namelijk alleen wanneer je shows streamt. In gesprek met The Verge laat Spotify weten dat slechts een fractie van de Spotify-gebruikers podcastafleveringen downloadt.

Een totale oplossing is het echter niet. Wanneer je Spotify-podcasts downloadt, krijg je namelijk alsnog reclames te horen, maar zijn ze niet gepersonaliseerd. Zodoende krijg je meer algemene reclameboodschappen te horen. Uiteraard is dit niet van toepassing wanneer je Spotify Premium hebt, het betaalde abonnement.

Het laatste nieuws over Spotify