‘Spotify komt met betaalde podcasts, vraagt geen commissie zoals Apple’

De strijd in podcastland is definitief losgebarsten. Afgelopen week presenteerde Apple haar podcastdienst en volgens The Wall Street Journal komt ook Spotify binnenkort met betaalde podcasts.

Anonieme bronnen laten de Amerikaanse krant weten dat Spotify de dienst binnenkort aankondigt. Wie een abonnement afsluit kan daardoor luisteren naar exclusieve podcasts op Spotify. Het is nog niet duidelijk hoe duur de betaalde Spotify-podcastdienst wordt.

Wel schrijft The Wall Street Journal dat de muziekdienst deze dienst gratis aanbiedt aan makers van podcast. Zij kunnen zich voor niks aanmelden bij Spotify en shows aanbieden die exclusief voor betalende abonnees te beluisteren zijn.

Eerder deze week kondigde Apple al iets soortgelijks aan. De iPhone-maker start binnenkort met een betaalde podcastdienst. Een belangrijk verschil tussen de twee is dat Apple commissie vraagt aan makers.

Zij moeten tussen de 15 en 30 procent van hun omzet afdragen. Ook zijn makers verplicht om 20 dollar lidmaatschap per jaar te betalen aan Apple. The Journal meldt dat Spotify geen lidmaatschapskosten gaat doorrekenen.

Strijd in podcastland barst los

De strijd in podcastland lijkt definitief te zijn losgebarsten. De komende maanden gaan uitwijzen wie aan het langste eind gaat trekken. Aan de ene kant heeft Apple het voordeel dat men haar eigen muziekdienst op al haar apparaten kan promoten, van iPhone, iPad tot Mac.

Vlak echter ook Spotify niet uit. De van oorsprong Zweedse muziekdienst is marktleider in de streamingmarkt en heeft bijna twee keer zoveel betalende abonnees als Apple Music. Bovendien gaat Spotify haar podcastprogramma dus gratis aanbieden voor makers, als The Wall Street Journal gelijk heeft.

