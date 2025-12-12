Spotify krijgt toffe feature (waar gebruikers al lang op wachten)

Je playlist maken wordt straks super makkelijk in Spotify. Typ één zin en je krijgt de perfecte afspeellijst om naar te luisteren!



Spotify krijgt compleet nieuwe feature (waar gebruikers al heel lang op wachten)

Spotify werkt al jaren aan manieren om muziek nog persoonlijker te maken en daarom introduceert de muziekdienst binnenkort weer een nieuwe feature. De naam van deze functie? ‘Prompted Playlists’.

In plaats van simpelweg te vertrouwen op automatische aanbevelingen of vaste afspeellijsten, kun je hiermee met je eigen woorden aangeven wat je zoekt. Of je nu zin hebt in energieke muziek voor onderweg, iets rustigs om je dag mee te beginnen of een mix van genres die je normaal niet snel combineert. De AI van Spotify vormt er een unieke playlist van.

Wat deze functie bijzonder maakt, is dat Spotify niet alleen kijkt naar je recente luistergewoonten, maar je volledige luistergeschiedenis gebruikt om een goed passend resultaat te maken. De playlist die hieruit ontstaat ook geen statische lijst, maar een dynamische selectie die je kan verversen of aanpassen door simpelweg je prompt te wijzigen.

De Prompted Playlist voor Spotify wordt eerst in Nieuw-Zeeland uitgebracht. Spotify brengt nieuwe functies vaker eerst beperkt uit voordat ze wereldwijd worden uitgerold. Waarschijnlijk is dan ergens in 2026 de rest van de wereld aan de beurt.

Meer leuke persoonlijke afspeellijsten in Spotify

Voor Spotify-fans is het sowieso een leuke tijd, want Spotify Wrapped 2025 is nu ook beschikbaar. Het jaarlijkse muzikale terugblikfeestje staat voor iedereen klaar in de app. Hierin zie je precies welke nummers en artiesten jouw jaar hebben gedomineerd.

Om jouw Spotify Wrapped 2025 te bekijken open je de app en ga je naar ‘Home’ in de onderste menubalk. Kies vervolgens rechtsboven voor de optie ‘Wrapped’.

