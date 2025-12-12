iPhone 17 Pro: nu tot €525 inruilvoordeel!

Bekijk actie

Spotify krijgt toffe feature (waar gebruikers al lang op wachten)

Piet-Jan Lentjes
Piet-Jan Lentjes
12 december 2025, 13:59
2 min leestijd
Spotify krijgt toffe feature (waar gebruikers al lang op wachten)

Je playlist maken wordt straks super makkelijk in Spotify. Typ één zin en je krijgt de perfecte afspeellijst om naar te luisteren!

Lees verder na de advertentie.

Spotify krijgt compleet nieuwe feature (waar gebruikers al heel lang op wachten)

Spotify werkt al jaren aan manieren om muziek nog persoonlijker te maken en daarom introduceert de muziekdienst binnenkort weer een nieuwe feature. De naam van deze functie? ‘Prompted Playlists’.

afspeellijsten importen in spotify

In plaats van simpelweg te vertrouwen op automatische aanbevelingen of vaste afspeellijsten, kun je hiermee met je eigen woorden aangeven wat je zoekt. Of je nu zin hebt in energieke muziek voor onderweg, iets rustigs om je dag mee te beginnen of een mix van genres die je normaal niet snel combineert. De AI van Spotify vormt er een unieke playlist van.

Wat deze functie bijzonder maakt, is dat Spotify niet alleen kijkt naar je recente luistergewoonten, maar je volledige luistergeschiedenis gebruikt om een goed passend resultaat te maken. De playlist die hieruit ontstaat ook geen statische lijst, maar een dynamische selectie die je kan verversen of aanpassen door simpelweg je prompt te wijzigen.

playlist spotify

De Prompted Playlist voor Spotify wordt eerst in Nieuw-Zeeland uitgebracht. Spotify brengt nieuwe functies vaker eerst beperkt uit voordat ze wereldwijd worden uitgerold. Waarschijnlijk is dan ergens in 2026 de rest van de wereld aan de beurt.

Meer leuke persoonlijke afspeellijsten in Spotify

Voor Spotify-fans is het sowieso een leuke tijd, want Spotify Wrapped 2025 is nu ook beschikbaar. Het jaarlijkse muzikale terugblikfeestje staat voor iedereen klaar in de app. Hierin zie je precies welke nummers en artiesten jouw jaar hebben gedomineerd.

Om jouw Spotify Wrapped 2025 te bekijken open je de app en ga je naar ‘Home’ in de onderste menubalk. Kies vervolgens rechtsboven voor de optie ‘Wrapped’.

spotify wrapped 2025 uit

Wil je meer leuke tips voor Spotify of het laatste nieuws? Bekijk dan hieronder de meest recente berichten over de muziekdienst!

Heeft dit artikel je geholpen?
Reageer
Software Spotify

Bekijk ook

Wrapped Party: de nieuwste functie voor Spotify die je écht eens moet proberen

Wrapped Party: de nieuwste functie voor Spotify die je écht eens moet proberen

7 december 2025

Spotify heeft een nieuwe functie (waar we lang op moesten wachten)

Spotify heeft een nieuwe functie (waar we lang op moesten wachten)

28 november 2025

Wanneer komt Spotify Wrapped 2025? Dit kun je verwachten

Wanneer komt Spotify Wrapped 2025? Dit kun je verwachten

19 november 2025

Spotify-app heeft een hele grote update (maar niet voor iedereen)

Spotify-app heeft een hele grote update (maar niet voor iedereen)

28 oktober 2025

Lezersreacties

Deel je kennis of stel een vraag. Dat kan anoniem of met een Disqus account.

Het laatste nieuws, tips en meer Apple in je inbox

Menu
Nieuws
Reviews
iPhone
iPad
Watch
Mac
Audio/TV
Vergelijk
Verkopen
Over ons Contact Adverteren