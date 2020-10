De strijd tussen Spotify en Apple Music gaat door. De twee grote muziekdiensten voegen vaak vergelijkbare functies toe. Spotify komt nu met een nieuwe feature: Overeenkomst voor songteksten.

Nieuwe zoekfunctie Spotify: Overeenkomst voor songteksten

Een Spotify-ontwikkelaar meldt dat gebruikers nu een stukje songtekst kunnen invoeren in de zoekbalk om een specifiek nummer te vinden. Deze mogelijkheid biedt Apple Music sinds eind 2018 al aan. Het fijne is dat je nu een liedje waarvan je de titel vergeten bent, snel kunt terugvinden.

Zoals je kunt zien in de afbeelding hiernaast, krijgen nummers, die de door jou ingevoerde songteksten bevatten, een label Lyrics match. In het Nederlands is de titel Overeenkomst voor songteksten. Nummers met dit label verschijnen naast andere potentiële resultaten.

Spotify deelt wekelijks hitlijsten via Twitter

Naast het nieuwe zoekhulpmiddel lanceert Spotify ook een nieuwe reeks topmuzieklijsten. Een nieuw @spotifycharts Twitter-account deelt de topalbums van de week, bijgehouden van vrijdag tot en met donderdag. Naast het wekelijkse overzicht topalbums deelt het Spotify Charts-account ook de 50 beste nummers van de week.

Het is een vreemde zet van Spotify om deze hitlijsten enkel via Twitter te delen. Een afspeellijst in de muziek-app lijkt een logischere stap. Spotify heeft al langer een hitlijstsectie in zijn app die dagelijks de top 50-nummers wereldwijd of per land toont. Het is dus nog de vraag wat het doel van Spotify’s nieuwe Twitter-account precies is.

Spotify versus Apple: Coalition of App Fairness

Naast de vriendelijke strijd tussen concullega’s Apple Music en Spotify, gaat de muziekstreamingsdienst ook op andere vlakken de strijd aan met Apple. Spotify vormt met onder andere Epic Games en Tile een coalitie tegen Apple.

De coalitie focust zich op drie speerpunten: allereerst moet er iets gedaan worden aan de anti-concurrentie regels van Apple, ten tweede zou het oneerlijk zijn dat de App Store de enige manier is voor iPhone-gebruikers om apps op hun toestel te zetten en tot slot is de dertig procent commissie in de App Store te hoog.

