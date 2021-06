Spotify Only You: jouw persoonlijke luistergedrag in kaart

Spotify Wrapped is ieder jaareinde razend populair. Nu komt Spotify met een soortgelijke feature, onder de naam Only You (‘Alleen jij’ in Nederland). Wrapped vat simpelweg samen wat je hebt geluisterd, terwijl Only You zich richt op de onderliggende gevoelens van jouw luistergedrag.

Only You geeft je favoriete artiesten een sterrenstatus

Neem deze kop vooral letterlijk. Only You zet drie artiesten waar jij graag naar luistert om in een persoonlijke audio-geboortekaart. Deze bestaat uit je favoriete artiest, je meest gevoelige artiest en je meest recente ontdekking. Respectievelijk vormen deze artiesten je Zonneteken, je Maanteken en je Opkomend teken. Astropsychologen kunnen zich dus uitleven.

Ook krijg je de keuze om je favoriete artiesten ‘uit te nodigen’ voor jouw persoonlijke, perfecte etentje. Je krijgt drie keuzemenu’s, met elk drie van jouw favoriete artiesten. Op basis van je keuzes maakt Spotify drie playlists aan, waarin de door jouw gekozen artiesten centraal staan. Zo ben je gegarandeerd van fijne achtergrondmuziek tijdens je sterrendiner.

Bijzondere duo’s en meer

Naast een persoonlijke geboortekaart en een perfect etentje biedt Only You nog een aantal andere leuke functies. Twee uiteenlopende muziekgenres en artiestenduo’s waar je graag naar luistert worden bijvoorbeeld naast elkaar gezet, zodat jouw uitgebreide muzieksmaak even in het zonnetje staat.

Luister je ‘s nachts of ‘s ochtends graag naar een specifiek nummer? Ook dat krijg je te zien. Spotify denkt daarnaast aan de muzikale tijdreizigers onder ons, door drie veelgeluisterde nummers uit verschillende jaartallen te in beeld te brengen. Tenslotte krijg je de optie om alles te delen op sociale media.

Iedereen is uniek

Spotify legt met Only You de nadruk op diversiteit. Iedereen heeft een andere muzieksmaak en die kan behoorlijk uiteenlopend zijn. Muziek brengt ons samen, maar maakt ons ook wie we zijn.

