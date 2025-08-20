Spotify voegt nieuwe knop toe – en die maakt Apple Music overbodig

Spotify heeft een nieuwe knop toegevoegd, die Apple Music nu écht overbodig maakt. Hier vind je de nieuwe button!

Spotify introduceert Mix

Updaten maar! Spotify heeft weer een nieuwe versie van de app uitgerold, waarin een knop boven je afspeellijsten wordt toegevoegd. Met de nieuwe button krijgen je afspeellijsten er een handige functie bij. Het wordt mogelijk om nummers op vloeiendere manieren in elkaar over te laten lopen. Spotify noemt dit ‘Mix’, waarmee verschillende liedjes beter in elkaar overgaan. Daarbij wordt rekening gehouden met het ritme en tempo van de twee nummers.

Komt deze functie je bekend voor? Dat is goed mogelijk, want Apple heeft een soortgelijke feature aangekondigd voor Apple Music. Dit is één van de populairste onderdelen van iOS 26, maar je hebt daar vanaf nu dus geen Apple Music meer voor nodig. Nog voor de release van Apple’s AutoMix heeft Spotify al een soortgelijk onderdeel geïntroduceerd, waarmee Apple Music overbodig wordt. Zo werkt de nieuwe knop in Spotify.

Zo werkt de nieuwe knop in Spotify

In de recentste versie van Spotify krijg je er een nieuwe knop bij boven iedere afspeellijst. Wil je dat de nummers van de playlist beter in elkaar overlopen? Tik dan op ‘Mix’, de verschillende liedjes krijgen gaan vervolgens automatisch vloeiender in elkaar over. Spotify houdt daarbij rekening met onderdelen als het tempo en de beat, waardoor de Mix-functie beter werkt bij nummers die een soortgelijk ritme hebben.

Ben je niet tevreden met het resultaat van de nieuwe Mix-feature? In dat geval kun je onder ‘Mix > Auto’ ook zelf instellen op welke manier nummers in elkaar overgaan. Spotify biedt daar de mogelijkheid om de transitie tussen liedjes zelf aan te passen. Om dat te doen toont de muziekdienst het ritme van de verschillende nummers onder elkaar, zodat je de audio vloeiend in elkaar kunt laten overlopen. Dit is een groot voordeel van Spotify, want Apple Music biedt deze optie (nog) niet.

Heb je een eigen transitie gemaakt via de nieuwe knop in Spotify? Deze kun je opslaan, zodat jouw afspeellijst een gepersonaliseerde ‘Mix’ krijgt. Je kunt een gemixte afspeellijst zelfs delen met andere gebruikers, de gepersonaliseerde transities tussen nummers zijn op die manier ook door anderen te beluisteren. Daarvoor heb je wel Spotify Premium nodig, want de Mix Tool is alleen beschikbaar voor betalende gebruikers.

Spotify rolt de nieuwe versie van de applicatie nu uit voor alle gebruikers over de hele wereld. Zie je de nieuwe knop in Spotify nog niet? Zorg er dan voor dat je de Spotify updatet via de App Store. Het duurt doorgaans enkele dagen tot weken, voordat iedereen de nieuwste functies kan gebruiken. Je hebt binnenkort dus geen Apple Music meer nodig voor AutoMix. Benieuwd hoe de functie werkt bij Apple Music? Lees hier meer over Apple Music in iOS 26!