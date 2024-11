Spotify krijgt twee nieuwe functies – maar die wil je helemaal niet

Spotify voegt binnenkort twee nieuwe functies toe om beter te kunnen concurreren met een andere streamingdienst. Dit moet je weten.

Spotify krijgt twee nieuwe functies

Je zit helemaal niet te wachten op de twee nieuwe functies die Spotify binnenkort gaat toevoegen. Spotify wil met die veranderingen namelijk beter kunnen concurreren met YouTube en probeert het voor elkaar te krijgen dat gebruikers meer video’s gaan bekijken. Maar daar heb je Spotify natuurlijk niet voor.

Spotify gaat videomakers betalen op basis van hoe vaak hun video’s worden bekeken door betalende abonnees. Daarnaast zullen geautomatiseerde reclameblokken in video’s worden uitgeschakeld voor betalende abonnees, om ervoor te zorgen dat ze vaker naar video’s zullen kijken.

Concurreren met YouTube

Door videomakers direct te betalen op basis van engagement komt Spotify meer in het vaarwater van YouTube terecht. YouTube richt zich ook op podcasts en betaalt makers al miljarden per jaar aan gedeelde advertentie-inkomsten.

Sinds Spotify in 2022 videopodcasts op grote schaal beschikbaar heeft gemaakt, is het gebruik ervan explosief gestegen. Daarbij is het aantal videomakers op het platform elk jaar meer dan verdubbeld. Er zijn nu meer dan 300.000 videopodcasts op Spotify en dat waren er eind juni nog 250.000.

Spotify for Creators

Makers krijgen toegang tot hun uitbetalingsgegevens in een hub genaamd Spotify for Creators. Die hub zal hen ook helpen bepalen of ze in aanmerking komen voor videobetalingen. Ook zal Spotify for Creators meer geavanceerde analyses bieden, samen met de mogelijkheid om korte, verticale videoclips te uploaden.

Het blijft vooralsnog wel onduidelijk hoeveel Spotify van plan is om videomakers te betalen. Het bedrijf legt niet precies uit hoe het de betalingen voor video’s berekent, maar zegt alleen dat makers hun uitsplitsingen kunnen zien in de Spotify for Creators hub.

Beide nieuwe functies van Spotify gaan in op 2 januari 2025 in de VS, het Verenigd Koninkrijk, Australië en Canada. Wanneer Nederland volgt, is nog niet bekend.