Spotify heeft een kleine, maar fijne update gekregen. Wij vertellen je wat er nieuw is in de populaire muziek-app.

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Spotify heeft er een veelgevraagde functie bij: zo werkt die

Gebruik je Spotify vaak? Dan heb je vast een paar afspeellijsten, albums of podcasts die je regelmatig opent. Tot nu toe kon je er maar vier vastzetten bovenaan je ‘Bibliotheek’. Dat was handig, maar ook wel wat karig. Want vier plekken zijn natuurlijk zo vol.

Daar komt nu verandering in. Spotify laat je voortaan tot twintig items vastzetten. Het maakt dan niet uit of je muziek, albums, afspeellijsten, podcasts, luisterboeken of artiesten wilt pinnen. Alles wat jij snel wilt terugvinden, kun je ermee bovenaan zetten. Zo hoef je niet steeds te zoeken naar die ene hardloopplaylist, je favoriete album of die podcast die je elke ochtend luistert als je een flinke bibliotheek hebt.

Zo kun je een playlist, artiest, podcast of muziek vastzetten in je Bibliotheek op Spotify Open de Spotify-app; Tik onderaan op ‘Bibliotheek’; Zoek de afspeellijst, muziek, artiest om vast te zetten bovenaan de bibliotheek; Houd het even ingedrukt en tik op ‘[…] vastzetten’; Het gekozen item blijft nu bovenaan staan.

Wil je iets weer weghalen? Dan houd je het item opnieuw ingedrukt en kies je om het los te maken.

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Ook voor gratis gebruikers van Spotify

Het fijne is dat de update er niet alleen is voor mensen met Spotify Premium. Ook gratis gebruikers krijgen de nieuwe limiet. De uitrol is wereldwijd gestart, dus de kans is groot dat je de functie binnenkort al ziet. Zie je hem nog niet? Controleer dan of je de nieuwste versie van Spotify hebt geïnstalleerd. Of check het over een paar dagen nog een keer.

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