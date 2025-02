Spotify werkt aan Music Pro-abonnement dat jou extra geld kost

Spotify komt later dit jaar met een Music Pro-abonnement dat nieuwe functies toevoegt, maar ook extra geld kost. Dit moet je weten.

Spotify werkt aan Music Pro-abonnement

Het nieuws dat Spotify later dit jaar met een Music Pro-abonnement komt, is afkomstig van Bloomberg. Het bericht zegt dat Spotify bezig is met de ontwikkeling van een nieuw premium abonnement, dat zo’n 6 dollar per maand extra gaat kosten. Dus bovenop de prijs van de bestaande abonnementen. Daarvoor krijg je dan wel hoogwaardige audiostreaming, remix-mogelijkheden en exclusieve toegang tot concertkaartjes.

Het Spotify Music Pro-abonnement bevat waarschijnlijk AI-functies waarmee gebruikers nummers van verschillende artiesten kunnen mixen. Daarnaast onderzoekt Spotify verschillende strategieën voor de verkoop van concertkaartjes, zoals eerdere toegang en premium zitplaatsen. Het is nog niet duidelijk wanneer het nieuwe abonnement verschijnt, want Spotify is nog bezig om de nodige rechten te krijgen van grote muziekmaatschappijen. De extra kosten zullen waarschijnlijk per regio verschillen, met lagere prijzen voor opkomende markten.

Hi-Fi abonnement al in 2021 aangekondigd

Het nieuwe abonnement komt volgens het rapport doordat Spotify zijn inkomstenstromen wil verbreden en zich wil richten op toegewijde muziekfans die regelmatig geld uitgeven aan merchandise, concerten en fanclubs. Het bedrijf gelooft blijkbaar dat het nieuwe abonnement miljoenen abonnees kan aantrekken, ondanks de extra kosten.

Spotify werkt al enkele jaren aan de ontwikkeling van het extra pakket. Het bedrijf kondigde in februari 2021 al plannen aan voor een Hi-Fi abonnement, maar een lancering kwam er nooit. Zelfs niet toen rivalen Apple Music en Amazon Music Unlimited begonnen met het aanbieden van hoogwaardige audiostreaming binnen hun standaard abonnementen.

Gezien de vooruitgang van de concurrenten zal het Spotify Music Pro-abonnement een uitgebreider aanbod moeten hebben. Een dat verder gaat dan alleen een betere audiokwaliteit en door AI geproduceerde afspeellijsten. Wat er uiteindelijk daadwerkelijk wordt aangeboden valt nog te bezien.